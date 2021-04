Reacția apărută pe contul de socializare al lui Cătălin Moroșanu după ce s-a aflat că Sergiu, „tăticul călăreț”, a vândut casa primită

Imaginile cu Sergiu Ciobotariu, 23 de ani, au făcut înconjurul României în primăvara trecută. Când a aflat că soţia lui a născut, bărbatul a vrut neapărat să-şi vadă fiul la maternitate şi să le ducă mâncare. Fiindcă n-a avut bani de taxi, a mers călare de la Răducăneni, 40 de kilometri de Iași! Acum, scrie Bună Ziua Iași, tânărul și-a vândut casa cumpărată din donații, și-a achiziționat o limuzină și s-a mutat înapoi în locuința dărăpănată în care stătea.

Povestea lui a devenit cunoscută în întreaga țară. Cătălin Moroșanu a fost impresionat de gestul tânărului încât a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta. Mulți s-au mobilizat, mulți au donat bani și așa tânărul a primit în dar o casă în Miroslava. Până în acel moment, Sergiu trăia, împreună cu soția și cei trei copii ai lor, într-o construcție neterminată. Tânărul a făcut un gest neașteptat acum, a vândut locuința, chiar dacă există o clauză care îl obligă pe acesta să nu înstrăineze imobilul în următorii 5 ani de la achiziţionarea lui, și a revenit în ghetou.

Cătălin Moroșanu a fost cel care s-a luptat pentru a-i oferi bărbatului o viață mai bună, însă sportivul nu a putut avea o reacție la cele întâmplate deoarece se află în Republica Dominicană, participă la „Survivor România”. Pe contul lui de socializare a apărut un mesaj despre această situație, familia, cei care se ocupă au făcut declarații.

„Am primit foarte multe mesaje pe pagină legate de situația lui Sergiu, călărețul pe care Cătălin l-a ajutat să își clădească un viitor. Așa cum știți, de aproape 4 luni, Cătălin este plecat la «Survivor» și nu are acces la telefon sau internet, astfel că nu știe despre situația apărută în tot acest timp. Noi, echipa lui, vom încerca să explicăm pe cât se poate situația. În urmă cu fix un an, prin eforturile voastre și ale lui Cătălin, am reușit să îi mutăm în casă nouă pe Sergiu și familia lui. O casă mobilată complet, care avea acces la toate utilitățile, la care se adaugă haine primite de la oameni cu suflet din întreaga țară. Imediat după, casa a fost pusă pe numele lui Sergiu cu mențiunea că nu poate fi vândută în următorii cinci ani. De asemenea, în contul lui Sergiu au rămas 27.900 de lei, bani care să-l ajute să înceapă o viață nouă. În special să creeze un viitor pentru cei 3 copii mici. Deși era lockdown, Cătălin a făcut toate eforturile necesare pentru ca familia Ciobotariu să beneficieze de condițiile unei vieți normale. Timp de aproape două luni s-a implicat total în acest caz pentru ca toate lucrurile să fie puse la punct.

Ulterior, a căutat să îi ofere un loc de muncă decent lui Sergiu, deși era complicat, deoarece acesta nu avea școală. Pentru că a cerut un răgaz pentru a-și aranja noua casă, în toamnă au apărut primele probleme, când Sergiu nu s-a mai prezentat la niciunul dintre angajatorii cu care Cătălin discutase pentru locul de muncă. Asta după ce confirmase, iar ulterior și-a închis telefonul. Au urmat tot felul de scuze și explicații, iar cazul s-a repetat. Ba chiar i-a transmis lui Cătălin că ar avea nevoie de o altă casă, mai aproape de ghetourile unde trăise până atunci. Evident, a fost refuzat. Ulterior, Cătălin a avut o perioadă aglomerată din punct de vedere personal, iar pe 1 ianuarie a plecat în Republica Dominicană pentru «Survivor», acolo unde se află și în acest moment. Nu a știut și nici nu știe despre situația din prezent, așa cum nu știm nici noi exact ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, însă suntem la fel de șocați și dezamăgiți de faptul că Sergiu a ales să trateze așa o faptă bună. Suntem dezamăgiți, deoarece pune în pericol viitorul a 3 copii. 3 suflete care puteau să beneficieze de o viață normală și educație pentru a nu trece prin aceleași greutăți ca părinții lor. Dacă este o greșeală că ne-am implicat cu toții pentru a oferi o șansă la o viață mai bună? Cu siguranță, nu.

Suntem cu sufletul împăcat în fața lui Dumnezeu că am vrut să facem un bine. Totodată, este o învățătură de minte. Nu ne vom opri din fapte bune, dar vom merge pe premisa «dă-i omului un pește și va avea de mâncare o zi. Învață-l să pescuiască și va avea de mâncare toată viața». În momentul în care se întoarce Cătălin, vom începe campanii de conștientizare, educare și specializare pentru tineri proveniți din medii defavorizate pentru ca aceștia să se integreze în societate. Vă mulțumim tuturor!”, este mesajul care apare pe pagina de Facebook a lui Cătălin Moroșanu.

