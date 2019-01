Esențiale sunt:

– A studiat la New York University, MIT și acum este la Stanford, trei universități de top în SUA (ultimele două ocupă chiar primele două poziții în ierarhia QS World University Rankings);

– Susține că e primul student din istorie cu dublă specializare Matematică / Finanțe din istoria New York University;

– A lucrat ca trader pe Wall Street la Morgan Stanley, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume;

– Lucrează, acum, în Palo Alto, SUA, la un algoritm de inteligență artificială, care recunoaște emoțiile faciale cu o precizie de 79%.

Din experiența lui de zece ani, Săvoiu povestește, pentru Libertatea, tainele zilelor petrecute printre cei mai pregătiți oameni din domeniul financiar și bancar într-un altfel de stil. Cu mai puține cifre și mai multă emoție.

„Pasiunea m-a ajutat să călătoresc”

Până să ajungă la un job stresant, Alexandru s-a relaxat, în perioada liceului, cu o pasiune deosebită: filatelia. „Mi-a permis să călătoresc, să văd țări, să cunosc oameni. De exemplu, la Bratislava, pe când aveam 16 ani, m-am împrietenit cu un colecționar din Grecia. Avea 70 de ani. Era o diferență de peste jumătate de secol între noi!”.

„Am învățat ca bebelușul, lovindu-mă de pereți”

Săvoiu povestește că intrarea pe Wall Street e extrem de riguroasă. De exemplu, „pentru postul de trader, firmele iau de la 8 facultăți câte 250-300 de candidați. Câte 12 rămân la interviu, apoi 1-2 per universitate merg în runda finală. Apoi, din acei 20 de oameni, se mai face o triere până se ajunge la un loc, maximum două. Așadar, din 4.800 de aplicanți, rămân două locuri. La interviu îți pun inclusiv întrebări de tipul „ce bucătărie îți place”, verifică, prin conversație, limbile vorbite. E o cultură extrem de dură. Am învățat ca bebelușul, lovindu-mă de pereți”.

„Sănătatea, apoi jobul”

Între 2015 și 2016, tânărul s-a întors în România după probleme serioase de sănătate. „Am contractat un virus. Mi se mărise splina de două ori. Două săptămâni nu am putut înghiți cum trebuie. M-au văzut vreo 8 doctori și nu știau să-mi pună un diagnostic. Familia mi-era afectată, așa că am revenit în țară. Și am învățat lecția. Niciodată să nu-ți compromiți sănătatea pentru nici un job din lume”, e concluzia lui Alex.

„Românii nu par interesați de conexiuni”

În țară, Săvoiu a avut probleme în a discuta cu oamenii. „I was not looking for a job, nu căutam ceva de muncă. Pur și simplu voiam să discut, să fac conexiuni, să vorbesc 10-15 minute cu persoane din domeniul meu. Să văd cum gândesc. Trimiteam e-mailuri, trimiteam mesaje. M-am văzut cu foarte puțini oameni din câți am contactat. Îți afectează moralul, să știi. Majoritatea mi s-au părut că nu sunt interesați de conexiuni”.

„Cel mai ieftin «date» e la Operă!”

N-a fost însă doar muncă și sudoare. Ca trader, Alexandru avea weekendul liber. „Mă ocupam și de partea de socializare. Un «rooftop», petrecere pe acoperiș, un «date», întâlniri cu fete. Chiar, la New York, cel mai ieftin date e la Operă. Costă 15 dolari biletul. Așa, dacă ieși cu fata la masă, sari de suta de dolari”, se amuză tânărul.