Singura elevă din Timiș care a luat BAC-ul cu 10, admisă la École Polytechnique din Paris. „Mai aștept un răspuns de la Zürich, după care o să aleg”

Unica fiică a unui inginer și a unei violoniste de la Filarmonica Banatul, Ana a fost până în clasa a V-a elevă a Liceului Nikolaus Lenau din Timișoara. Din clasa a VI-a s-a transferat la „Loga”, unde a urmat și liceul, profil matematică-informatică. Pe tot parcursul liceului, Ana a participat la olimpiadele naționale de matematică și fizică, ajunâng, în luna aprilie a acestui an, și în lotul care a reprezentat România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete.

„Din a IX-a până în a XI-a am participat la faza națională la ambele (n.r. Matematică și Fizică). În clasa a XII-a am participat la faza națională doar la Matematică și la EGMO (n.r. Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete). Trebuie să ai argint sau aur la naționala de matematică și atunci ai voie să participi la selecție. Sunt două baraje după care sunt selectate patru fete pentru lot”, a rememorat Ana Cîrjea. România a obținut la concursul european organizat în Georgia locul doi, după Ucraina. La individual, Ana a luat medalie de argint.

Ana Cîrjea (a patra), alături de colege. Foto: arhiva personală

A învățat „matematic” și la Română

Ana, care a dat BAC-ul la Limba Română, Matematică și Fizică, a explicat pentru Libertatea cum a reușit să ia nota maximă la examen. „La Fizică m-am pregătit mai din timp pentru că era materia de la școală și eram obișnuită cu olimpiadele. La Română m-am pregătit cu ce a trebuit să învăț la clasă și am făcut meditații. Mi-am făcut scheme după eseurile primite și așa am învățat și la Română. Am învățat doar citate pe de rost. Bacalaureatul nu mi s-a părut de dificultate foarte mare pentru că, cel puțin la Fizică, au ieșit rezultate frumoase, iar la Română a căzut «Moara cu noroc» pe care o știau foarte mulți”, a explicat absolventa de 10.

Ana este pasionată de pictură și citit, iar în privința studiilor universitare nu are niciun dubiu. Vrea să devină cercetător în Matematică, iar pentru asta va merge să studieze în străinătate. A fost deja admisă la École Polytechnique din Paris și așteaptă răspuns de la ETH Zürich, unde avea nevoie de BAC pentru a aplica. „Voi alege una dintre ele, dacă voi fi admisă și la a doua”, a mai declarat timișoreanca.

„Mi se pare bine că avem și cultură generală, totuși”

Provocată să spună cum vede sistemul românesc de învățământ după 12 ani de școală, Ana susține că ar schimba un singur lucru. „De exemplu, eu fiind la mate – info, pot spune că ar fi mai frumos să se pună accent doar pe materiile profilului. În rest este în regulă. Mă gândesc doar că se pune prea mult accent pe celelalte materii, dar nu critic. Mi se pare bine că avem și cultură generală, totuși”, a declarat Ana Cîrjea pentru Libertatea. Ana a admis că una din marile probleme ale generației sale este dependența de telefon și de rețelele sociale. „Nu se poate spune că am o dependență, dar stau și eu destul de mult. Oricum, avem acces și la informații. Am putea, dacă studiem dintr-o carte, să lăsăm telefonul într-o altă cameră, să avem un program mai strict”, este sfatul absolventei de 10 pentru tinerii din generația sa.

În 2023, în județul Timiș au fost obținute la examenul de Bacalaureat trei medii de 10, iar 73.18 la sută dintre absolvenți au promovat examenul. În 2024, în Timiș au luat BAC-ul 72,47 la sută. Cei care nu sunt mulțumiți de rezultate mai pot depune contestații.

Fotografii: Arhiva personală

