Informația a fost confirmată marți de viceprim-ministrul și ministrul slovac al Mediului, Tomáš Taraba, prezent la Baku pentru cea de-a 13-a sesiune a Forumului Urban Mondial (WUF13).

Demersul marchează o mișcare strategică a Slovaciei în efortul de a-și reduce dependența istorică de livrările din Rusia.

Provocarea majoră: rutele de transport

Deși voința politică și comercială există de ambele părți, principala problemă în calea finalizării acordului o reprezintă logistica.

„Discutăm un contract pe termen lung cu Azerbaidjanul, pentru cel puțin 10 ani. Slovacia dorește să își diversifice aprovizionarea cu energie, iar Azerbaidjanul este un partener de încredere pentru noi”, a declarat Tomáš Taraba.

„Singura întrebare este cum să livrăm aceste resurse Europei Centrale. Nu este vorba dacă vrem gazul, ci cum îl transportăm. În prezent, evaluăm ce conducte pot fi utilizate și în ce cantități”, a continuat Tomáš Taraba.

Parteneriat extins dincolo de sectorul energetic

Vizita vicepremierului slovac la Baku are loc pe fondul unor relații bilaterale excelente, consolidate recent de vizita președintelui azer Ilham Aliyev în Slovacia, la sfârșitul anului 2025.

Taraba a subliniat că nu există probleme nerezolvate între cele două state, colaborarea extinzându-se și în alte domenii cheie.

Printre acestea se numără participarea activă a Slovaciei la proiectele de reconstrucție din regiunea Karabah. De asemenea, Bratislava se oferă să sprijine Azerbaidjanul cu expertiză tehnică în domenii vitale.

„Avem o experiență excelentă în gestionarea resurselor de apă. Deși Slovacia nu are o lipsă de apă, înțelegem că alte țări se confruntă cu această problemă și dorim să ajutăm Azerbaidjanul în acest sens”, a conchis oficialul slovac.

Negocieri cu Gazprom

Atât Slovacia, cât și Ungaria continuă să achiziționeze gaze naturale de la compania rusă Gazprom. Totuși, în contextul anului 2026, aceste achiziții se desfășoară pe fondul unui conflict politic și juridic major cu Uniunea Europeană.

Ambele țări au contracte pe termen lung încheiate cu Gazprom (valabile până în 2030). Guvernele de la Budapesta și Bratislava au susținut constant că gazul rusesc este cea mai ieftină și viabilă opțiune, iar renunțarea la acesta ar distruge competitivitatea industriei grele locale.

La sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026, blocul comunitar a decis că a venit momentul ca și aceste două state să se alinieze planului european (REPowerEU) de a elimina complet importurile de energie din Rusia până în 2027.

UE a adoptat reglementări care vizează oprirea definitivă a acestor livrări. În ciuda interdicțiilor care se apropie, compania națională slovacă SPP a purtat negocieri cu Gazprom în martie 2026 pentru a-și maximiza importurile înainte ca embargoul să devină complet operativ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE