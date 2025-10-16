Audi cu plăcuțe românești, indiciu-cheie în anchetă

Poliția din orașul Złotów, în vestul Poloniei, a lansat un apel public pentru identificarea unui tânăr, suspect într-un caz de înșelăciune. Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere în două magazine alimentare – Żabka și Biedronka – iar imaginile cu el au fost făcute publice.

„Se deplasa cu un autoturism Audi de culoare argintie, având plăcuțe de înmatriculare cu indicativ românesc”, a declarat pentru publicația poloneză Fakt Damian Pachuc, purtătorul de cuvânt al Comandantului Poliției din Złotów.

Bărbatul, filmat de camerele de supraveghere în două magazine

Tânărul cu ten măsliniu purta o geacă distinctivă, cu inscripții pe mâneci, iar poliția vorbește despre o înșelăciune.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție din Krajenka desfășoară o anchetă privind o înșelăciune. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, în Krajenka, pe strada Mickiewicza, într-un magazin alimentar, precum și în Złotów, pe strada Królowej Jadwigi, într-un lanț de magazine alimentare”, a mai precizat reprezentantul poliției.

Poliția poloneză cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului

Oamenii legii fac apel către public, garantând anonimatul celor care oferă informații: oricine îl recunoaște este rugat să contacteze autoritățile.

„Toți cei care recunosc persoana din imagine sau au observat vehiculul descris și dețin informații despre incident sunt rugați să contacteze Poliția din Krajenka la numerele 47.7743.346 sau 519.064.586, ori dispeceratul Poliției din Złotów la 47.7743.211 (apel valabil 24/24)”, a mai tansmis Damian Pachuc.

