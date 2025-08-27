Accidentul și consecințele

Bătălia în instanță a fost câștigată de procurori, formal, atunci când au cerut o pedeapsă mai severă. Cererea a fost admisă de judecători, însă au dispus suspendarea executării ei.

Bărbatul a fost condamnat în urmă cu o lună în urma unui incident petrecut în noiembrie anul trecut. Cu o alcoolemie de 2,45‰ și dreptul de a conduce suspendat, s-a urcat la volan.

A acroșat trei stâlpi metalici de pe marginea trotuarului, în apropierea sediului Poliției Rutiere, lovind și un al patrulea stâlp atunci când încerca să vireze pe o stradă, cu polițiștii pe urmele lui.

Magistrații Judecătoriei l-au condamnat, în primă instanță, la minimul de pedeapsă permis de lege, respectiv 8 luni de închisoare, dar cu executarea în regim de detenție.

De asemenea, i-au aplicat o amendă de 10.000 de lei și i-au ridicat dreptul de a mai conduce autovehicule timp de cinci ani.

Atât procurorii, cât și bărbatul au contestat sentința judecătoriei. Procurorii au arătat că pedeapsa de 8 luni de închisoare era „mult prea blândă”, „vădit disproporționată” și „aproape simbolică”, în contextul în care șoferul a avut o alcoolemie de trei ori mai mare decât limita de la care consumul de alcool devine o infracțiune.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Șoferul susține că nu știa că are dreptul de a conduce suspendat

Acesta și-ar fi asumat fapta și nu a negat că băuse „câteva pahare de vin” pe fondul decesului unei rude.

Totodată, era ofițer în armata română, prezent pe mai multe teatre de operații, veteran de război și pensionar cu gradul III de invaliditate, din motive medicale. Afecțiunile de care suferea, respectiv „tulburare depresivă recurentă, hepatopatie cronică acutizată, psoriazis, hallux valgus bilateral, dislipidemie mixtă și macrocitoză toxică”, s-ar fi datorat condițiilor grele prin care a trecut. De asemenea, acesta a precizat că în octombrie urmează ca fiica sa să se căsătorească.

În acest context, magistrații Curții de Apel au respins cea mai mare parte a apărărilor șoferului.

Conform Ziarul de Iași, ei par să fi fost impresionați însă de calitatea de ofițer a acestuia și de denumirile afecțiunilor menționate de bărbat, luându-le ca atare.

Factorii luați în considerare de judecători

În acest context, judecătorii au luat în considerare lipsa antecedentelor penale, pregătirea sa profesională, calitatea sa de veteran, cât și faptul că era pensionar din motive medicale drept argumente pentru a dispune o pedeapsă cu suspendare.

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Pedeapsa primită de acesta în primă instanță a fost majorată la un an și 8 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Amenda de 10.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce timp de cinci ani au fost menținute. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Tot în Iași, un bărbat este cercetat penal, după ce a fost oprit în trafic de polițiștii de la Rutieră și a oferit agenților datele de identificare ale fratelui său. Acesta a fost prins când conducea cu viteză și cu permisul suspendat, relatează Ziarul de Iași.

