Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul direcției și a intrat cu mașina în parapet.

În urma accidentului, șoferul a fost rănit.

Cercetarea la fața locului este în curs de desfășurare.

Din cauza accidentului rutier, circulația pe Autostrada A4 se desfășoară pe o singură bandă.

De asemenea, un grav accident rutier între un microbuz şi un autotren, în urma căruia microbuzul s-a răsturnat, a avut loc luni, 19 august 2024, pe Autostrada A4 Ovidiu-Agigea. Au fost 12 victime, iar una dintre ele, în stare gravă, a fost luată cu elicopterul SMURD și dusă la Spitalul Județean Constanța.



