Un dialog între o polițistă și un conducător auto surprins după ce a aruncat pe geamul autoturismului resturile unei țigări a devenit viral pe Facebook, unde a fost redat pe contul oficial al MAI. Șoferul stătea în mașina parcată atunci când polițista i-a cerut actele.

Dialogul dintre agentă și bărbatul de la volan:

-Bună seara! Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră.

-Bună seara! Sunt parcat de 15 minute pe locul acesta, nu am încălcat nicio regulă de circulație. De ce vreți documentele?

-Pentru că vă lipsește ceva din mașină.

-Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?



-Din mașină lipsește, nu de pe mașină.

-Și care e diferența?

-Diferența este chiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuia să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt.

-Păi, nu are scrumieră.



-Vedeți, nu are toate dotările. Puteați să includeți și scrumiera dacă știați că fumați în mașină. 1305 lei vă costă.

-Atât e o scrumieră?

-Nu, domnule. Atât este amenda. Conform legii este interzis aruncatul, pe drumurile publice, din autovehicule a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte.



-Dumneavoastră vorbiți serios?

-Uitându-mă la țigara de pe jos, vă spun că vorbesc foarte serios.

În doar două ore, postarea strânsese 600 de comentarii și peste 1.300 de distribuiri.

