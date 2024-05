Șofer român de TIR condamnat în Belgia, după ce s-a întâlnit cu rudele biciclistului pe care l-a ucis: „Până la urmă l-au îmbrățișat”

Accidentul a avut loc în septembrie 2022, în jurul orei 18:00, la intersecția dintre Heirweg și Colmanstraat, din Laarne. K.B. a vrut să facă dreapta cu camionul, atunci când s-a produs accidentul. Victima, un bărbat de 60 de ani, mergea pe o bicicletă electrică de marfă în acel moment și a fost lovit de camion.

TIR-ul condus de român a trecut peste bărbat și l-a ucis pe loc. Camionagiul a fost prezentat în instanță cu un cazier impecabil, de asemenea cu testul negativ de alcool și testul antidrog de asemenea curat. La momentul producerii accidentului, timpul lui de condus și de odihnă au fost, de asemenea, perfecte.

Românul a vorbit în instanță și a dezvăluit că este încă afectat de accident. „M-am uitat la pista de biciclete de două ori, chiar înainte de accident, și nu am observat pe nimeni, așa că mi-am efectuat manevra. Apoi m-am uitat din nou, dar tot nu am observat pe nimeni, până când am simțit coliziunea”, a spus K.B.

Un martor a declarat la scurt timp după accident că biciclistul era foarte vizibil și că a claxonat preț de 15 secunde, pentru a avertiza camionul.

Parchetul a contestat doar faptul că șoferul camionului a declarat că nu a greșit. „Desigur, s-a făcut o greșeală. Biciclistului i s-a acordat o atenție insuficientă, pentru că într-adevăr a fost o coliziune care ar fi putut fi evitată”, a spus procurorul. „Acum, este extrem de dureros și un bărbat a trebuit să plătească pentru asta cu viața”.

Șoferul român, în centru, cu spatele, în instanță, ascultând în picioare sentința dată împotriva lui. Foto: HLN

Familia victimei nu a devenit parte civilă în acest caz, după ce au avut loc discuții de mediere între șofer și familie. „Conversațiile au fost foarte dificile la început. Clientul meu a fost, bineînțeles, impresionat de toate acestea și i-a părut foarte rău, iar familia a pierdut o persoană dragă”, spune avocatul său.

„În mod sigur își dă seama de vina pe care o are, dar nici pentru el nu a fost ușor. E în Belgia de câțiva ani, nu a avut familie aici și a trebuit să se descurce de unul singur cu urmările acestui accident, lucru pe care nu și l-a dorit niciodată. Așa că nu trebuie să uităm ei l-au iertat și până la urmă l-au îmbrățișat”, a mai spus reprezentantul românului.

Judecătorul Peter D’Hondt a hotărât că șoferul camionului a făcut într-adevăr o evaluare incorectă a situației de pe drum în timpul manevrei sale. Prin urmare, i s-a dat o pedeapsă de trei luni de închisoare, cu suspendare pentru cinci ani. De asemenea, va trebui să plătească o amendă de 4.000 de euro și i s-a dat și o interdicție de a conduce timp de șase luni, cu patru luni din această interdicție fiind suspendate de la aplicare pe un termen de cinci ani, dacă șoferul nu mai comite alte încălcări ale regulilor. „Faptul că nu a văzut este greșit și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru asta”, a spus Peter D’Hondt, când a citit sentința.

