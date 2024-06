Aeronava a suferit avarii semnificative la bot, parbrize și alte suprafețe din partea din față, din cauza furtunii intense cu grindină în care a intrat, la un moment dat, în timpul zborului.

Botul aeronavei, numit și radom, adăpostește antena radar folosită pentru detectarea condițiilor meteo din fața avionului.

În ciuda turbulențelor, avariilor semnificative și a lipsei vizibilității, avionul a reușit să aterizeze de urgență, în siguranță, pe pista 11 a Aeroportului Internațional din Viena.

„Cred că eram la aproximativ 20 de minute de aterizare când am intrat într-un nor de grindină și furtună și au început turbulențele. Am simțit grindina lovind avionul și s-a auzit destul de puternic pentru un minut”, a declarat Emmeley Oakley, un pasager al zborului, pentru ABC News.

În timp ce avionul trecea prin zona cu vreme severă, despre care compania aeriană a spus că nu era vizibilă pe radar pentru echipajul din cabina de pilotaj, a fost emis un apel Mayday (n.r. – apel de urgență) din cauza avariei.

Pasagerul contactat de ABC News a estimat că avionul a zburat aproximativ două minute prin furtuna cu grindină, ceea ce a făcut ca „telefoane și pahare” să zboare prin cabină din cauza zguduielilor.

„Unii au țipat, dar însoțitorii de bord au intervenit să ajute. Totuși, echipajul de cabină a făcut o treabă foarte bună, calmându-i pe acești oameni”, a transmis Emmeley Oakley.

În urma acestui incident, Austrian Airlines, compania care opera avionul, a emis o declarație, în care a prezentat daunele aduse de grindină aeronavei.

„În zborul de astăzi (duminică, 9 iunie, n.r.) OS434 de la Palma de Mallorca la Viena, un avion Airbus A320 a fost avariat de grindină. Potrivit informaţiilor actuale, cele două ferestre din cabina frontală a aeronavei, botul aeronavei (radom) şi unele panouri au fost avariate de grindină”, a anunțat Austrian Airlines.

Potrivit companiei, în ciud acestui eveniment, avionul a aterizat „în siguranță” la Viena, fără ca vreun pasager să fie rănit.

