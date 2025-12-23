Camioane abandonate în Belgia și șoferi plecați acasă cu autocarul

Pentru prima dată, autoritățile belgiene au început controale ample asupra camioanelor cu numere străine abandonate în așa-numitele „parcări de Crăciun”. Acțiunea a debutat luni la Gent, urmând să continue marți în Oudsbergen, în cadrul luptei împotriva dumpingului social din transporturi.

În perioada sărbătorilor de iarnă, mii de camioane rămân parcate și abandonate pe drumurile și parcările din Belgia, în timp ce șoferii, în special din Europa de Est, se întorc acasă pentru a petrece Crăciunul cu familiile lor. Doar în provincia Limburg, sute de astfel de vehicule sunt lăsate în zone precum Oudsbergen, Genk sau Beringen. Potrivit autorităților, aceste controale vor fi reluate sistematic pe durata vacanței de iarnă, în mai multe regiuni din Flandra.

Acuzații vechi de zece ani: „Aceste companii din Europa de Est încalcă în mod deliberat legislația muncii”

Sindicatul socialist al transportatorilor BTB-ABVV atrage atenția asupra fenomenului de aproape un deceniu. Potrivit organizației, companii din Europa de Est își trimit șoferii să lucreze perioade foarte lungi în Europa de Vest, fără a respecta obligațiile legale privind repausul, întoarcerea acasă și salariile minime.

„Aceste companii din Europa de Est încalcă în mod structural și deliberat legislația socială și a muncii”, a declarat Sven Hemelaers, reprezentant BTB-ABVV.

Sindicatul a creat chiar și o bază de date cu locațiile unde sunt abandonate camioanele. Pe baza acestei hărți, poliția și inspectorii sociali au demarat controalele.

Camionagii cu salarii sub 1.000 de euro pe lună

În timpul verificărilor, numerele de înmatriculare ale camioanelor sunt introduse într-o bază de date. Ulterior, când vehiculele revin pe șosele, acestea pot fi identificate cu ajutorul camerelor și oprite pentru controale suplimentare.

„Acești șoferi circulă în principal în Benelux sau Franța, dar nu sunt plătiți conform standardelor noastre salariale. Lucrează pentru firme din Lituania, Polonia sau România și câștigă mai puțin de 1.000 de euro pe lună, în timp ce salariul corect ar trebui să fie de trei ori mai mare”, explică Hemelaers.

Dacă se constată că șoferii își desfășoară activitatea preponderent în Europa de Vest, angajatorii din Est vor fi obligați să plătească salariile corecte. În caz contrar, situația va fi tratată drept muncă la negru, iar companiile riscă amenzi importante.

Șoferii de TIR se întorc acasă cu autocarul, pe banii lor

Ministrul belgian pentru combaterea fraudei, Rob Beenders, a participat la prima acțiune de control, la Gent. Acesta a vorbit despre condițiile „inumane” în care sunt obligați să lucreze unii șoferi de TIR.

„Unii rămân chiar și două săptămâni în cabină, pe durata întregii vacanțe de Crăciun. Cei mai mulți pleacă acasă cu Flixbus (companie germană de transport cu autobuze low-cost n.r.), pe distanțe de 1.000-2.000 de kilometri. În mod normal, această deplasare ar trebui considerată timp de lucru, dar angajatorii se limitează, în cel mai bun caz, la a plăti biletul de autobuz”, a declarat Beenders.

În unele zone, au fost instalate inclusiv containere cu dulapuri speciale pentru depozitarea temporară a bunurilor personale ale șoferilor.

Drone folosite pentru cartografierea parcărilor, în Belgia

Pentru prima dată, autoritățile au folosit și drone în timpul controalelor, pentru a cartografia rapid parcările, a înregistra numerele de înmatriculare și a identifica eventualii șoferi care încearcă să evite verificările. „Am investit în aceste tehnologii pentru a face controalele mai eficiente”, a mai spus ministrul.

Marți după-amiază, o acțiune similară este programată pe o parcare din Oudsbergen.

