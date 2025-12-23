Camioane abandonate în Belgia și șoferi plecați acasă cu autocarul

Pentru prima dată, autoritățile belgiene au început controale ample asupra camioanelor cu numere străine abandonate în așa-numitele „parcări de Crăciun”. Acțiunea a debutat luni la Gent, urmând să continue marți în Oudsbergen, în cadrul luptei împotriva dumpingului social din transporturi.

În perioada sărbătorilor de iarnă, mii de camioane rămân parcate și abandonate pe drumurile și parcările din Belgia, în timp ce șoferii, în special din Europa de Est, se întorc acasă pentru a petrece Crăciunul cu familiile lor. Doar în provincia Limburg, sute de astfel de vehicule sunt lăsate în zone precum Oudsbergen, Genk sau Beringen. Potrivit autorităților, aceste controale vor fi reluate sistematic pe durata vacanței de iarnă, în mai multe regiuni din Flandra.

Acuzații vechi de zece ani: „Aceste companii din Europa de Est încalcă în mod deliberat legislația muncii”

Sindicatul socialist al transportatorilor BTB-ABVV atrage atenția asupra fenomenului de aproape un deceniu. Potrivit organizației, companii din Europa de Est își trimit șoferii să lucreze perioade foarte lungi în Europa de Vest, fără a respecta obligațiile legale privind repausul, întoarcerea acasă și salariile minime.

„Aceste companii din Europa de Est încalcă în mod structural și deliberat legislația socială și a muncii”, a declarat Sven Hemelaers, reprezentant BTB-ABVV.

Sindicatul a creat chiar și o bază de date cu locațiile unde sunt abandonate camioanele. Pe baza acestei hărți, poliția și inspectorii sociali au demarat controalele.

Camionagii cu salarii sub 1.000 de euro pe lună

În timpul verificărilor, numerele de înmatriculare ale camioanelor sunt introduse într-o bază de date. Ulterior, când vehiculele revin pe șosele, acestea pot fi identificate cu ajutorul camerelor și oprite pentru controale suplimentare.

„Acești șoferi circulă în principal în Benelux sau Franța, dar nu sunt plătiți conform standardelor noastre salariale. Lucrează pentru firme din Lituania, Polonia sau România și câștigă mai puțin de 1.000 de euro pe lună, în timp ce salariul corect ar trebui să fie de trei ori mai mare”, explică Hemelaers.

Dacă se constată că șoferii își desfășoară activitatea preponderent în Europa de Vest, angajatorii din Est vor fi obligați să plătească salariile corecte. În caz contrar, situația va fi tratată drept muncă la negru, iar companiile riscă amenzi importante.

Șoferii de TIR se întorc acasă cu autocarul, pe banii lor

Ministrul belgian pentru combaterea fraudei, Rob Beenders, a participat la prima acțiune de control, la Gent. Acesta a vorbit despre condițiile „inumane” în care sunt obligați să lucreze unii șoferi de TIR.

„Unii rămân chiar și două săptămâni în cabină, pe durata întregii vacanțe de Crăciun. Cei mai mulți pleacă acasă cu Flixbus (companie germană de transport cu autobuze low-cost n.r.), pe distanțe de 1.000-2.000 de kilometri. În mod normal, această deplasare ar trebui considerată timp de lucru, dar angajatorii se limitează, în cel mai bun caz, la a plăti biletul de autobuz”, a declarat Beenders.

În unele zone, au fost instalate inclusiv containere cu dulapuri speciale pentru depozitarea temporară a bunurilor personale ale șoferilor.

Drone folosite pentru cartografierea parcărilor, în Belgia

Pentru prima dată, autoritățile au folosit și drone în timpul controalelor, pentru a cartografia rapid parcările, a înregistra numerele de înmatriculare și a identifica eventualii șoferi care încearcă să evite verificările. „Am investit în aceste tehnologii pentru a face controalele mai eficiente”, a mai spus ministrul.

Marți după-amiază, o acțiune similară este programată pe o parcare din Oudsbergen.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un actor celebru a ajuns să locuiască pe străzi. Imagini cu fostul star ajuns la mila oamenilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului. Poliția caută telefoane mobile
Știri România 12:21
Percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului. Poliția caută telefoane mobile
Produsul vândut de Lidl cu doar 109 lei, în perioada 27-31 decembrie, pe care toți bărbații trebuie să-l aibă la îndemână
Știri România 12:01
Produsul vândut de Lidl cu doar 109 lei, în perioada 27-31 decembrie, pe care toți bărbații trebuie să-l aibă la îndemână
Parteneri
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Adevarul.ro
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
Fanatik.ro
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Capradossi: „Idolul meu a fost Didier Drogba”
Capradossi: „Idolul meu a fost Didier Drogba”
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Chefi la cuțite 22 decembrie 2025. Concurenții care s-au calificat în semifinala sezonului 16
Stiri Mondene 12:12
Chefi la cuțite 22 decembrie 2025. Concurenții care s-au calificat în semifinala sezonului 16
Un actor celebru a ajuns să locuiască pe străzi. Imagini cu fostul star ajuns la mila oamenilor
Stiri Mondene 12:02
Un actor celebru a ajuns să locuiască pe străzi. Imagini cu fostul star ajuns la mila oamenilor
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
ObservatorNews.ro
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax.ro
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Redactia.ro
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Politică 09:49
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Peste 56% dintre magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi
Politică 22 dec.
Peste 56% dintre magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Fanatik.ro
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online