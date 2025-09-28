Accidentul s-a produs la kilometrul 28,9, în apropiere de localitatea Borasa, iar apelul la urgență a fost primit la ora 17:30. Deocamdată nu se cunosc cauzele acestui accident rutier, dar se investighează.

Victima, Ioana Baciu, de doar 29 de ani, este șoferița unui TIR înmatriculat în România, potrivit Știrile Kanal D.

Femeia devenise de curând șofer de TIR și își construia o nouă viață alături de partenerul său, mutându-se la Ploiești.

Cei doi munceau din greu, transportând mașini pe rute europene, având planuri mari pentru viitor. Nu știau că va fi ultima lor cursă.

⚫ Tallada totalment l’AP-7 a Borrassà en sentit nord/Figueres per l’aterratge de l’helicòpter medicalitzat del @semgencat. pic.twitter.com/nxVvRdkff7 — Trànsit (@transit) September 19, 2025

Cei doi mergeau cu TIR-ul unul în spatele celuilalt, a avut loc accidentul. Conform informațiilor preliminare, în trafic, un alt șofer a tăiat calea TIR-ului condus de iubitul Ioanei, care a fost nevoit să frâneze brusc.

Din cauza încărcăturii și a situației neașteptate, românca nu a mai apucat să frâneze și a intrat în TIR-ul partenerului său.

Martorii au relatat că nu s-a observat nicio frânare din partea Ioanei, iar un obiect ar fi căzut din camion în momentul impactului.

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

⚫ Continua tallada l’AP-7 a Borrassà en sentit nord/Figueres per un accident entre dos camions. 🔴 Es registren 4 km de retencions des de Pontós i també hi ha afectació viària a l’N-II entre Bàscara i Orriols. pic.twitter.com/KDvguo3h8Z — Trànsit (@transit) September 19, 2025

În urma accidentului, au fost mobilizate patru echipaje ale poliției din Catalonia, șase autospeciale ale pompierilor și patru unități ale Serviciului de Urgențe Medicale (SEM).

Accidentul a dus la închiderea autostrăzii pe sensul spre nord, unde s-au format aproximativ șase kilometri de coloane.

Cu această victimă, numărul persoanelor care au murit în accidente rutiere pe drumurile din Girona în 2025 a ajuns la 15.