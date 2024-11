„O sursă de obicei de încredere îmi spune că soldații nord-coreeni care au fost dislocați în Rusia nu au avut niciodată acces neîngrădit la internet până acum“, a scris Gideon Rachman, pe X, fostul Twitter.

„Drept urmare, ei nu se mai satură cu pornografie”, a adăugat reputatul jurnalist britanic.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.