„Ruslana Danilkina s-a oferit voluntar când a izbucnit invazia la scară largă. A vrut să meargă pe front, a fost operator de telecomunicații”, a explicat Anton Gherașcenko, consilier în Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne.

„În 10 februarie 2023, mașina Ruslanei a intrat sub focul artileriei inamice. Și-a pierdut piciorul, dar nu și-a pierdut spiritul. Ruslana este hotărâtă să fie fericită” a scris oficialul, pe Twitter.

Ruslana Danilkina enlisted as a volunteer when the full-scale invasion began. She was offered a safe job with documents, but Ruslana wanted to go to the frontlines, so she began working as a comms operator.



On 10 February, Ruslana's car got under artillery fire, wounding her.… pic.twitter.com/MsVpnw4VJI