Cum s-a produs tragedie din Italia

O tragedie șocantă a zguduit orașul Cava de’ Tirreni din sudul Italiei. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, o femeie de 40 de ani a fost omorâtă cu sânge rece de iubitul ei. Somelierul a înjunghiat-o și a ucis-o pe loc, iar apoi a atacat-o pe mama acesteia, potrivit publicației locale Il Mattino.

Anna Tagliaferri, o antreprenoare locală bine-cunoscută, a fost atacată în propria casă de iubitul ei, Diego Di Domenico, în jurul orei 15.30. Mama victimei, în vârstă de 75 de ani, care se afla în locuință la momentul atacului, a încercat să intervină dar a fost și ea rănită.

Somelierul italian și iubita lui nu erau cunoscuți pentru scandaluri sau conflicte

Tragedia s-a petrecut într-o după-amiază de duminică aparent liniștită, după ce cuplul lucrase împreună dimineața la cofetăria familiei victimei, au relatat martorii. Autoritățile investighează acum motivele din spatele acestui act violent, deoarece nu existau semnalări anterioare de abuz sau conflicte în relația lor.

Femeia a murit până la sosirea medicilor

Cadrele medicale sosite la fața locului au constatat decesul tinerei femei, care prezenta multiple plăgi înjunghiate în zona gâtului, abdomenului și spatelui.

Mama victimei a fost transportată la spitalul din Cava de’ Tirreni, unde a primit îngrijiri pentru o tăietură superficială la gât. Starea ei nu este considerată gravă.

Somelierul italian s-a sinucis după ce și-a omorât iubita

Martori oculari relatează că agresorul, vizibil agitat după comiterea crimei, a încercat să fugă pe acoperișul clădirii. În cele din urmă, bărbatul s-a aruncat în gol, decedând pe loc în urma impactului. Carabinierii din Nocera Inferiore au demarat o anchetă amplă pentru a elucida circumstanțele acestei tragedii.

Procurorul Marco Fiorillo, care conduce investigația, ar putea dispune efectuarea unei autopsii asupra corpului victimei. Aceasta ar putea oferi detalii suplimentare despre violența atacului, deși o examinare preliminară a indicat prezența a cel puțin opt răni provocate de cuțit.

Anchetatorii vor să stabilească dacă Diego Di Domenico suferea într-adevăr de depresie, așa cum au sugerat unele surse, și dacă recent întrerupsese un tratament. Aceste informații ar putea ajuta la înțelegerea factorilor care au condus la acest act extrem de violență.

Autoritățile italiene, îngrijorate din cauza numărului mare de crime asupra femeilor

Cazul adaugă o nouă victimă la lista îngrijorătoare a femicidelor din Italia, evidențiind necesitatea unor măsuri mai eficiente pentru prevenirea violenței domestice și protejarea femeilor. Experții în domeniu subliniază importanța recunoașterii semnelor precoce ale abuzului și necesitatea unor intervenții prompte.

Anchetatorii continuă să adune probe și să interogheze martori pentru a reconstitui evenimentele care au condus la această tragedie. Mama victimei, singura martoră oculară a crimei, va fi audiată de către carabinieri de îndată ce starea sa de sănătate o va permite.

Autoritățile italiene se confruntă cu presiuni crescânde pentru a implementa politici mai stricte și programe de intervenție timpurie care să prevină astfel de tragedii în viitor. Activiștii pentru drepturile femeilor solicită o abordare mai cuprinzătoare a problemei, inclusiv educație îmbunătățită, sprijin psihologic și resurse adecvate pentru victimele potențiale.

Totodată, cazul tragic din Italia amintește de povestea unei românce terorizată de soțul său, chiar înainte de Crăciun. Femeia din Iași a fost bătută cu ranga și băgată în spital de partenerul de viață, întors recent din Italia.

