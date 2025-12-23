Rezumatul Superligii: Etapa 21 separă echipele cu pretenții de cele care intră în iarnă cu emoții

Universitatea Craiova vs Csikszereda 5-0 a fost un meci fără istoric, cu oltenii dezlănțuiți să-și ofere șansa de a redeveni liderii campionatului. Nu a contat că aveau în față, după cum notează siteul Superliga.ro, o formație care s-a arătat capabilă să blocheze echipe mai bine cotate, precum Dinamo, FCSB, ”U” Cluj sau CFR. Jocul a curs într-o singură direcție, cu mențiunea că tânărul mijlocaș David Matei, de 19 ani, a marcat două goluri cât să-i dea imboldul pentru a mai continua să fie în formă recând peste tentațiile Sărbătorilor.

FCSB a învins Rapidul cu 2-1, scăpând și de un penalty discutabil în ultimele minute. Campionii nu au mai pierdut în SuperLiga de la jumătatea lui octombrie, iar în Europa au terminat 2025 cu o victorie epică împotriva lui Feyenoord. După cum arată acum situația, este aproape imposibil ca roș-albaștrii să rateze Top 6. Rapidul, care totuși a depășit așteptările din vară, încheie anul gâfâind, la trei meciuri fără victorie și picat de pe primul loc. Pentru a mai spera la întâietate, e nevoie de întăriri. Organizarea antrenorului Costel Gâlcă nu e suficientă.

U Cluj a învins Farul cu 1-0, cu un gol norocos reușit dintr-o pasă a unui adversar. Jocul a fost destul de animat în prima parte, în timp ce a doua repriză a avut o statistică de zero șuturi pe poartă. Cum-necum, este clar că venirea italianului Cristiano Bergodi a reaprins resursele echipei – care are un singur eșec din 25 octombrie, de la debutul său. Constănțenii își văd de situația turbulentă, nemaicâștigând de cinci etape.

Două echipe în depresie, Hermannstadt și Petrolul au făcut un 1-1 pe care site-ul Superliga.ro îl caracterizează drept „muncit”, cu destule ocazii interesante. Fără victorie în campionat din 21 septembrie, Hermannstadt respiră un pic ca urmare a efectului instalării lui Dorinel Munteanu. E drum lung de la finala Cupei la modul în care arată azi echipa. Petrolul, după trei eșecuri oficiale la rând, își face calcule de cum să iasă din subsolul clasamentului și să nu mai piardă puncte după goluri încasate în repriza a doua.

Într-o seară friguroasă și marcată de ceață, UTA a dominat-o copios pe Dinamo, reușind un 2-0 de poveste. Asta îi dă curaj și speranțe pentru play-off, poate și mai multă ritmicitate pozitivă care să șteargă heirupismul din sezonul regulat. De la câinii roșii n-a contat în meci decât bravul portar Roșca – revenit între buturi pentru că Epassy a plecat cu lotul Camerunului la Cupa Africii – , care a salvat cât a putut. Dinamo nu a arătat energia care s-o propulseze spre primul loc, fiind dominată de această miză.

Oțelul vs FC Argeș 2-1 a fost un derby de play-off, între echipele aflate pe locurile 6 și 5 în clasament. Sensul a fost spre poarta oaspeților, parcă prea resemnați și liniștiți, așteptând la cutie ocazii favorabile. Fotbalul i-a răsplătit pe cei deciși, curajoși, încrezători. După o primă repriză albă, partea a doua a fost mai animată, împănată inclusiv cu șuturi de la distanță. Galațiul e la a treia victorie consecutivă și rămâne în cărțile pentru play-off, unde lupta e foarte animată.

Metaloglobus și Unirea Slobozia era un joc al ieșirii din crudă suferință pentru fiecare echipă. Au învins oaspeții cu 3-2, dominați net teritorial, dar care la un moment dat conduceau cu 3-0. Finalul a fost dramatic, gestionat însă bine de formația din Bărăgan care are sărbători un pic mai liniștite. După 1 singur punct oținut în ultimele zece meciuri și opt înfrângeri consecutive, Unirea se reface cu șorici, griji și caltaboși în pauza competițională.

FC Botoșani și CFR Cluj s-au întâlnit într-o zi friguroasă, pe o ceață densă ca spuma laptelui. A fost 0-1, împotriva cursului jocului. O lecție tactică predată de Daniel Pancu, care a arătat cum prestația economicoasă poate fi maximizată dacă știi să mobilizezi o trupă cu experiență. Botoșanii parcă pierd din suflu, dar au timp de repaus să corecteze erorile strategice care i-au făcut să risipească din puncte aproape sigure.

Mai multe imagini și statistici, pe Superliga.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE