Val de spargeri și jafuri în Franța, înainte de Sărbătorile de iarnă

O serie de furturi și tentative de spargeri au atras atenția locuitorilor din zona Pays Castrais, Franța, în preajma sărbătorilor de sfârșit de an, relatează Ladepeche.fr. Localitatea Saïx a devenit ținta principală a infractorilor, conform sursei citate.

În noaptea dintre 18 și 19 decembrie 2025, proprietarul unui salon de coafură din centrul localității a descoperit dimineața următoare urmele unei tentative de spargere.

În aceeași noapte, camerele de supraveghere au surprins trei tineri purtând hanorace cu glugă încercând să forțeze un distribuitor de buchete de trandafiri, amplasat pe aleile Boussac. După această încercare eșuată, aceștia au vizat ușa de la intrare a unei pizzerii din apropiere, fără succes.

Cazuri similare au avut loc și în alte regiuni, în urmă cu doar câteva săptămâni. Hoții furau „pescuind” biciclete de peste 100.000 de euro din magazinele de specialitate. Cei cinci cetățeni, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani au fost ulterior arestați.

Pe de altă parte, proprietarul unei stații cu automate de mâncare nu a mai avut răbdare să intervină polițiștii așa că și-a făcut singur dreptate. Bărbatul a luat la bătaie mai mulți hoți care i-au trecut pragul și i-au distrus aparatele.

O bandă de hoți a furat o stație de epurare de 400 de kilograme

Deși aceste incidente nu par să fie legate între ele, au adus un val de nesiguranță în rândul locuitorilor. Un alt episod, cu un impact considerabil, a avut loc pe 20 decembrie, în jurul orei 20.50. O companie specializată în soluții pentru tratarea apei și situată pe ruta către Toulouse, a fost ținta unui jaf de proporții.

Hoții au reușit să fure de aici o stație de epurare a apei de aproape 400 de kilograme și estimată la aproximativ 6.000 de euro.

Cum au reușit hoții să scoată stația de epurare din curtea întreprinderii din Franța

O platformă de remorcare a ajuns la sediul companiei, unde hoții au rupt lanțul de la intrare și au sustras o microstație de epurare, a cărei valoare este de aproximativ 6.000 de euro.

„Au rupt lanțul de la intrare și au plecat imediat cu o microstație de epurare”, a declarat François Causse, directorul Hydrolys. Camerele de supraveghere de la intrarea în sediu, deși bine semnalizate, au surprins întreaga scenă.

Directorul companiei a mărturisit că niciodată nu și-a imaginat că cineva ar putea să fure un astfel de echipament, mai ales că nu vorbim despre un obiect ușor de transportat.

„Nu este genul de echipament pe care cineva îl fură la întâmplare. Aveau nevoie de un camion echipat cu un troliu. Nu ne-am fi imaginat niciodată că cineva ar putea să ia așa ceva din parcarea unei firme”, a precizat acesta.

Microstația cântărea aproximativ 400 de kilograme și măsura între cinci și șase metri lungime. Aceste instalații sunt utilizate pentru locuințele care nu sunt conectate la sistemul public de canalizare și sunt, de obicei, instalate de profesioniști autorizați.

Polițiștii încearcă să găsească hoții care au dat spargerile din Franța

O plângere a fost depusă la jandarmeria din Vielmur, care investighează cazul și analizează imaginile surprinse. Vehiculul folosit la furt, o platformă de remorcare, ar fi fost văzut îndreptându-se spre Soual și apoi spre Toulouse.

„Sâmbătă seara, o platformă ce transportă un rezervor de cinci metri nu poate trece neobservată”, a afirmat François Causse, exprimându-și speranța că vor exista martori care să ajute la identificarea făptașilor.

Între timp, compania a decis să își sporească măsurile de securitate. Aceste incidente reamintesc locuitorilor din zona Pays Castrais cât de importantă este vigilența comunitară, mai ales în perioada Sărbătorilor de iarnă.

