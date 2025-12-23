Potrivit imaginilor, Vince Zampella a pierdut controlul Ferrari-ului său la ieșirea dintr-un tunel, după care bolidul s-a izbit de o barieră și a luat foc.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Creatorul Call of Duty a murit la fața locului, în timp ce pasagerul, aruncat din mașină în urma impactului, a decedat la spital.

Accidentul s-a produs duminică, pe Angeles Crest Highway, în sudul Californiei.

