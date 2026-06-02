În weekendul trecut, Mohammed Massaoudi a intrat în istorie prin prinderea celui mai mare somn înregistrat oficial în Țările de Jos, cu o lungime impresionantă de 249 de centimetri.

Prietenul său cel mai bun, Paul Breems, fostul deținător al recordului național, a fost cel care l-a ajutat să aducă captura la mal.

Breems, un pescar pasionat care de ani buni a vânat recorduri cu somni gigantici, a pierdut titlul în fața partenerului său de pescuit.

În 2025, Breems capturase un somn uriaș de 247 de centimetri, stabilind un nou record național. În anii anteriori, el reușise să prindă exemplare de 242 și 246 de centimetri, apropiindu-se tot mai mult de bariera de 250 de centimetri, pe care și-o fixase drept obiectiv suprem.

Dar când cei doi prieteni au identificat un somn masiv pe sonar în râul Waal, la Dodewaard, au decis să dea dovadă de răbdare și să nu-l deranjeze imediat.

După câteva zile, s-au întors în același loc, iar captura nu a întârziat să apară. Peștele uriaș a mușcat momeala lansată de Massaoudi, iar lupta pentru a-l scoate la mal a fost intensă.

În momentul crucial, Breems a intervenit, ajutându-și prietenul să învingă gigantul din ape. După ce somnul a fost scos din apă și măsurat, a fost confirmat: 249 de centimetri, cu doi centimetri mai lung decât fostul record al lui Breems.

După o luptă grea, Mohammed a reușit, în sfârșit, să aducă peștele spre mal. Brațele îi erau complet epuizate.

Cel mai mare somn al meu înainte de acesta avea 235 de centimetri. Eram deja incredibil de mulțumit de asta. Dar acum chiar e ceva incredibil.

Acest lucru i-a asigurat lui Massaoudi locul în cărțile de recorduri olandeze.

Cei doi pescari, cunoscuți sub porecla „Catfish Matties”, colaborează de ani buni pentru a vâna cei mai mari pești din apele olandeze.

Captura nu a fost transformată în cină, ci somnul a fost eliberat înapoi în râu după măsurători.

„Este, într-adevăr o bestie enormă”, a spus Marco Kraal, de la Sportvisserij Nederland, despre noul record.

Am auzit povești despre un somn de 5 metri, dar asta e o prostie. Dar unul de 2,70 metri este realizabil.

Mohammed Massaoudi și captura impresionantă

