Peste 40% dintre angajatori și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului

41,3% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România au declarat că planurile de recrutare cu care au început anul au rămas în picioare și nu au suferit modificări, chiar dacă, între timp, contextul economic local, dar și situația de la nivel extern a avut parte de o evoluție negativă. 20,2% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, 18,3% au redus volumul de recrutare cu 10%-25%, iar 7,7% au redus recrutarea peste acest nivel. 12,5% declară că schimbarea contextului a dus la apariția de noi oportunități în piață și că, prin urmare, acum recrutează mai mult decât au prevăzut.

„Dacă ne referim la cei care declară că s-au confruntat cu un impact negativ asupra strategiei de HR din cadrul companiei, 50% pun acest impact pe seama scăderii consumului și a puterii de cumpărare. 45,8% menționează instabilitatea politică internă, 43,8% creșterea costurilor operaționale (energie, logistică) și 35,4% contextul geopolitic extern, respectiv conflictul din Orientul Mijlociu și influența asupra creșterii prețurilor. Toate acestea și-au spus cuvântul asupra rezultatelor economice ale companiilor, care, mai departe, au fost nevoite să își regândească planurile de dezvoltare, inclusiv din perspectiva angajărilor”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mare platformă de recrutare online din România. 

Strict în ceea ce privește scăderea consumului, aceștia au spus că au fost influențați în sensul în care, deși nu au făcut reduceri de personal, au oprit extinderea echipelor (54,5%). 19,3% au redus personalul din departamentele de suport, iar 8% au redus personalul din departamentele de execuție / producție. Un procent important de 26,1% declară că nu au fost afectați de acest aspect, întrucât cererea pentru serviciile și produsele lor a rămas stabilă. Și din punctul de vedere al tensiunilor politice interne, cei mai mulți (55,7%) au spus că au resimțit un impact moderat – sunt mai atenți la cheltuieli, dar nu au blocat planurile. Lor li se alătură alți 25% care susțin că mai degrabă nu au fost afectați pentru că se ghidează după strategia de business pe termen lung, nu după politică. 19,3% au spus, însă, că, pe fondul acestor tensiuni, au pus pe pauză proiecte majore de expansiune.

În acest context, aproape jumătate dintre respondenți spun că mai deschid poziții noi doar în scop de înlocuire, pentru rolurile rămase libere în urma plecărilor voluntare. Un sfert dintre cei care au participat la sondaj spun că recrutarea continuă pe toate nivelurile, iar 22,6% recrutează doar pentru poziții critice de management și specialiști. 19,4% au în piață poziții noi pentru departamente care generează venituri directe, cum ar fi vânzările.

Revizuiri au avut loc și în ceea ce privește bugetele salariale stabilite la începutul anului, însă, în cea mai mare parte a cazurilor în sens pozitiv. „Creșterile prețurilor și inflația au afectat nu doar business-urile, ci și pe angajați, a căror putere de cumpărare a scăzut anul acesta. De aceea, 30,8% dintre angajatori ne-au spus că au operat creșteri salariale pentru a compensa inflația. 39,6% au rămas la cifrele stabilite în bugetul anual, în timp ce 18,7% au tăiat sau au plafonat bugetele de majorări salariale. Pentru a nu recurge la aceeași măsură, 6,6% au ales să nu se atingă de salarii, ci să umble la pachetele extrasalariale, eliminând sau reducând anumite beneficii primite de angajați”, detaliază Bogdan Badea.

Pentru 2026, majoritatea angajatorilor au ca prioritate evitarea plecărilor și retenția angajaților performanți (51,6%). Principalul soft skill pe care îl caută la candidați este capacitatea de adaptare la schimbări bruște de strategie (skill menționat de 44,3% dintre angajatori). 43,2% caută autonomie, mai exact capacitatea de a livra fără micro-management, iar 30,7% reziliența și capacitatea de a lucra sub stres ridicat. 23,9% vor abilități de utilizare a instrumentelor AI. „Aceste răspunsuri ne confirmă că piața trece printr-o perioadă fragilă și cu multe incertitudini, cu schimbări neașteptate la care trebuie să ne adaptăm pe loc, cu planuri care pot necesita recalibrări imediate, dar și cu o creștere a nivelului de automatizare. Toate aceste abilități pe care angajatorii le caută ne mai confirmă ceva – au nevoie de candidați cu experiență și cu un nivel ridicat de maturitate profesională, care să poată să se adapteze rapid și să performeze chiar și în contexte noi și nefamiliare pentru ei”, explică CEO-ul eJobs România.

De altfel, ultimele luni au produs schimbări și în comportamentul candidaților. Angajatorii spun că acum sunt mai mulți candidați disponibili în piață din cauză restructurărilor din alte companii. Cei care au job sunt mai reticenți decât în trecut să își schimbe jobul actual pentru că vor stabilitate. 13,8% spun că așteptările salariale au crescut ca efect direct al prețurilor mai mari.

Sondajul a fost realizat de eJobs România în perioada aprilie – mai 2026, pe un eșantion de 150 de companii respondente, reprezentate de specialiști în resurse umane, manageri de departament, CEOs și antreprenori.

***

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce veste tocmai am primit, direct de la Cotroceni! Anunțul momentului în România! Adrian Veștea tocmai a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți
Viva.ro
Ce veste tocmai am primit, direct de la Cotroceni! Anunțul momentului în România! Adrian Veștea tocmai a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
O vezi la Observator, dar puțini știu cum a ajuns în televiziune. Povestea Oliviei Păunescu
Tvmania.ro
O vezi la Observator, dar puțini știu cum a ajuns în televiziune. Povestea Oliviei Păunescu

Eugen Tomac, premier desemnat

Ce vrea AUR la schimb, dacă i se cere să voteze în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea: „Să facă bine şi să îşi înghită limba”
Politică 10:49
Ce vrea AUR la schimb, dacă i se cere să voteze în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea: „Să facă bine şi să îşi înghită limba”
Cum votează AUR în Parlament la învestirea guvernului Veștea: „Cei 90 de oameni au decis cu toții”
Politică 10:32
Cum votează AUR în Parlament la învestirea guvernului Veștea: „Cei 90 de oameni au decis cu toții”
Parteneri
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească
Adevarul.ro
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească
Cât a plătit o familie pentru a vedea meciul în care Messi a marcat 3 goluri la Cupa Mondială: ”Nu pot să cred! Este incredibil!”
Fanatik.ro
Cât a plătit o familie pentru a vedea meciul în care Messi a marcat 3 goluri la Cupa Mondială: ”Nu pot să cred! Este incredibil!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Motivul pentru care Radu Ciucă și Viviana Sposub nu-și mai vorbesc: „Mi-a dat block fără vreo explicație”
Stiri Mondene 12:14
Motivul pentru care Radu Ciucă și Viviana Sposub nu-și mai vorbesc: „Mi-a dat block fără vreo explicație”
Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani la MasterChef: „A fost înălţător”. Cine i-a fost alături marelui actor
Stiri Mondene 12:04
Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani la MasterChef: „A fost înălţător”. Cine i-a fost alături marelui actor
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Copila de 12 ani, lovită pe trotuar în fața școlii, a murit la spital. Fusese târâtă 20 de metri
ObservatorNews.ro
Copila de 12 ani, lovită pe trotuar în fața școlii, a murit la spital. Fusese târâtă 20 de metri
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
GSP.ro
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
De ce viteza mare pe autostradă te ajută mai puțin decât crezi. Ce câștigi și ce riști când depășești 130 km/h
Mediafax.ro
De ce viteza mare pe autostradă te ajută mai puțin decât crezi. Ce câștigi și ce riști când depășești 130 km/h
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
Redactia.ro
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea
KanalD.ro
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea

Politic

Ce vrea AUR la schimb, dacă i se cere să voteze în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea: „Să facă bine şi să îşi înghită limba”
Politică 10:49
Ce vrea AUR la schimb, dacă i se cere să voteze în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea: „Să facă bine şi să îşi înghită limba”
Cum votează AUR în Parlament la învestirea guvernului Veștea: „Cei 90 de oameni au decis cu toții”
Politică 10:32
Cum votează AUR în Parlament la învestirea guvernului Veștea: „Cei 90 de oameni au decis cu toții”
Parteneri
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
ZiaruldeIasi.ro
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
Dilema lui Andrei Vochin: cine-i ia locul lui Darius Olaru la FCSB? „Urmașul nu este nici Tănase, nici Cisotti. E departamentul de scouting!”
Fanatik.ro
Dilema lui Andrei Vochin: cine-i ia locul lui Darius Olaru la FCSB? „Urmașul nu este nici Tănase, nici Cisotti. E departamentul de scouting!”
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!