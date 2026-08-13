Creșteri masive ale prețurilor în orașele-cheie

În Islanda, cererea ridicată a dus la o dublare a tarifelor hotelurilor față de aceeași perioadă din 2025. Prețurile medii au ajuns la 1.012 dolari pe noapte (aproximativ 877 de euro), iar închirierile pe termen scurt au urcat la 1.172 de dolari pe noapte (aproximativ 1.015 euro), cu 178% mai mult decât în 2025. În Bilbao, Spania, prețurile pentru închirierile pe termen scurt au crescut cu 206%, atingând 1.088 de dolari pe noapte (aproximativ 943 de euro), iar tarifele hoteliere au urcat cu 35% la o medie de 315 dolari pe noapte (aproximativ 273 de euro), conform Lighthouse Intelligence.

Orașe precum Santiago de Compostela, situat în afara traiectoriei totale a eclipsei, au fost mai accesibile. Aici, tarifele hoteliere au crescut doar cu 13%, ajungând la 193 de dolari pe noapte (aproximativ 167 de euro).

Strategii diferite de preț

Hotelierii au adoptat abordări variate pentru a profita de acest eveniment „unic în viață”. În Islanda, prețurile au fost stabilite speculativ la niveluri de trei până la patru ori mai mari decât cele normale, cu mai bine de un an înainte. Totuși, tarifele au fost reduse treptat în ultimele luni înainte de eclipsă. „Camerele au fost listate la niveluri foarte ridicate, dar hotelurile au petrecut ultimele trei luni reducând această valoare”, a explicat Jonathan Gough de la Lighthouse.

În schimb, hotelurile din nordul Spaniei au menținut prețuri normale în primăvară, majorându-le doar pe măsură ce cererea a crescut. „Cererea a fost cu adevărat extraordinară în ziua eclipsei. A Coruña a înregistrat niveluri de cerere de peste cinci ori mai mari decât cele normale”, a adăugat Gough.

Impactul asupra închirierilor pe termen scurt

AirDNA, o platformă de analiză a datelor, a raportat o creștere semnificativă a cererii pentru închirieri pe termen scurt în Islanda și Spania. Aproape 64% dintre cele 9.000 de proprietăți de închiriat din Islanda erau rezervate în perioada eclipsei. În Spania, 21% din cele 365.400 de proprietăți disponibile erau deja ocupate, potrivit datelor din 11 august 2026.

În Islanda, cererea pentru închirieri pe termen scurt a crescut cu 40% față de 2025, comparativ cu o creștere de doar 13,2% în restul țării. În Spania, temperaturile extreme din acea vară au influențat cererea, care a scăzut cu 1,6% în noaptea de 11 spre 12 august comparativ cu aceeași perioadă în 2025, o scădere mai mică decât media națională de 9,1%.

Evenimente unice și impactul climatic

Evenimentele precum eclipsele solare contribuie la creșterea bruscă a cererii turistice, dar efectele lor sunt de scurtă durată. „Un eveniment precum eclipsa a umplut camerele pentru o noapte sau două; schimbarea determinată de schimbările climatice privind locul în care europenii au dorit să-și petreacă lunile de vară a fost o tendință care a rezistat cu mult mai mult decât aceasta”, a explicat Gough.

Astfel, deși fenomenul astronomic a adus beneficii economice semnificative pentru sectorul ospitalității, schimbările climatice continuă să modeleze comportamentul turiștilor pe termen lung.

Traseul eclipsei totale a avut o lățime de până la 294 de kilometri și a traversat Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. Punctul de maxim al eclipsei de 2 minute și 18 secunde a fost în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda.

Marea eclipsă solară s-a încheiat, lăsând în urmă imagini spectaculoase după ce a străbătut emisfera nordică din regiunile arctice ale Rusiei și până în Spania, Islanda și alte zone ale Europei, unde a cufundat pentru câteva momente ziua în întuneric.

În România, eclipsa a fost vizibilă parțial în vestul și nord-vestul țării, începând cu ora 20:20, aproape de apus. Cea mai mare acoperire a fost la Oradea, de aproximativ 33%, urmată de Satu Mare (32%), Arad (31%) și Timișoara (28%). La Cluj-Napoca acoperirea a fost de 20%, în timp ce Bucureștiul și estul țării au fost în afara zonei de vizibilitate.

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