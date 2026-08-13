Martorii au filmat momentele în care dispozitivul plutește înainte să dispară temporar din raza vizuală.

Echipajele Gărzii de Coastă au fost mobilizate rapid și au ajuns în zonă. Forțele de ordine urmează să delimiteze un perimetru de siguranță, iar ca măsură preventivă, turiștii aflați în imediata apropiere a digului vor fi cel mai probabil evacuați până la finalizarea primelor proceduri de cercetare.

Autoritățile competente nu au confirmat încă dacă este vorba despre un aparat de zbor fără pilot întreg sau doar despre un fragment provenit dintr-un astfel de dispozitiv. Contactat de Libertatea, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, nu a putut confirma pentru moment dacă este vorba de o dronă de supraveghere: „Aștept să confirme echipa de pirotehniști a SRI” a transmis acesta.

La scurt timp după, Adrian Picoiu a revenit cu o comunicare oficială: „În jurul orei 8.15, a fost primit un apel 112 prin care se comunică o posibilă drona în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU şi IJJ, fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”.

Primele evaluări tehnice ar indica totuși un risc redus pentru populație, neexistând în acest moment indicii că obiectul ar purta o încărcătură explozivă sau periculoasă.

Obiectul va fi recuperat din apă și supus unei expertize amănunțite de către specialiști.