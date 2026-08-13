Prezentatorul TV a rememorat clipele în care sora lui a fost adusă de la maternitate și a vorbit despre legătura strânsă care s-a format între ei încă din primele momente.

Mihai Gâdea: „Mami m-a lăsat să te țin în brațe”

Dragostea pe care i-a purtat-o încă din copilărie a rămas neschimbată peste ani. „Îmi place să cred că iubirea pentru tine a început înainte să știu eu prea bine ce înseamnă iubirea. Îmi amintesc ziua în care ai venit de la maternitate. Mami m-a lăsat să te țin în brațe și te-am ținut atât de mult, încât astăzi nici nu mai știu dacă au fost minute sau ore. Știu doar că nu voiam să-ți dau drumul. Te lăsam din brațe doar când aveai nevoie de Mami. În rest, locul tău era la mine. Au trecut anii, dar ceva a rămas exact la fel: ești sora mea cea mică și o parte din mine va vrea mereu să te țină aproape”, i-a transmis Mihai Gâdea surorii sale.

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Acesta și-a exprimat recunoștința pentru valorile primite acasă și pentru iubirea oferită de părinți și de surorile sale, Dana și Alina, subliniind cât de important este sprijinul familiei în viața fiecărui om.

„Am avut privilegiul enorm să învăț iubirea în familie. De la tine, de la Dana, de la Alina, de la Mami, de la Buni, de la Tata. Și, cu cât trece timpul, cu atât înțeleg mai bine cât de rar și de prețios este ceea ce am primit. Nu știu cum aș putea să-I mulțumesc vreodată suficient lui Dumnezeu pentru tine și pentru toți ai noștri. Știu doar că, atunci când mă uit la voi, îmi dau seama cât de bogat sunt în lucrurile care contează cu adevărat”, a adăugat el.

Mihai Gâdea: „Karina e foarte măgulită să știe că seamănă cu tine”

Un alt detaliu special care a atras atenția comunității sale a fost trimiterea pe care prezentatorul a făcut-o la propria sa fiică. Mihai Gâdea a dezvăluit că fiica lui, Karina, este extrem de încântată și măgulită de fiecare dată când cineva observă asemănarea evidentă dintre ea și mătușa ei.

„Iar tu, Emi, ești unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții mele. Karina e foarte măgulită să știe că seamănă cu tine. Te iubesc enorm. Te prețuiesc. Te admir infinit pentru omul care ești și pentru omul care continui să devii. La mulți ani, sora mea cea mică. Te iubesc infinit!”, și-a încheiat prezentatorul TV mesajul dedicat surorii sale.