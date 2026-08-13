Dunărea s-a retras, iar localnicii spun că nu au mai văzut așa ceva

Locuitorii din Belgrad și din împrejurimi, care vin de ani să se scalde în Dunăre, în zona plajei Bela Stena, spun că situația este fără precedent în ultimele decenii.

„Soția mea și cu mine locuim aici de zece ani. Avem o casă care inițial a fost planificată ca locuință de vacanță, iar apoi am decis să ne mutăm aici și să locuim. Într-adevăr, nu ne amintim să fi fost vreodată un nivel atât de scăzut al apei. Noi venim aici să înotăm încă din martie, imediat ce se încălzește, iar de la an la an apa este tot mai puțin adâncă și se retrage tot mai mult”, a mărturisit un localnic.

„Așa ceva nu a mai fost în ultimii 30 de ani, dar acum, din păcate, avem probleme peste tot în lume și sperăm să depășim aceste probleme legate de nivelul apei și secetă”, a continuat bărbatul.

Potrivit localnicilor, este aproape imposibil ca bărcile mici să ajungă până în cealaltă parte a fluviului, deoarece apa s-a retras atât de mult încât ambarcațiunile ajung să rămână blocate în vegetație.

Locul unde era zona pentru înotători a devenit începutul plajei

Ilija Stanković este barcagiu și locuiește în cartierul Višnjica de 40 de ani.

El transportă zilnic turiști și localnici către Bela Stena. Bărbatul spune că diferențele dintre nivelul Dunării de azi și cel de acum câțiva ani sunt vizibile. „În fiecare zi transport localnici până la insulă și diferența se vede. Vara trecută puteam să las barca și pe celălalt mal, iar acum nu mai este posibil sau, dacă încerci, cu siguranță vei rămâne blocat în iarbă”, povestește Ilija.

Spune însă că situația din această zonă nu se compară cu ceea ce poate fi văzut în România sau Ungaria.

Potrivit lui Stanković, zona care în trecut era rezervată înotătorilor este acum doar începutul plajei. „Oamenii de vârsta mea își amintesc cum era situația înainte. Acum apa s-a retras considerabil. În zona în care începea odinioară plaja, oamenii se plimbă liber, iar apa mică se vede aproape până la mijlocul Dunării, unde înainte era o zonă doar pentru înotătorii experimentați”, spune Ilija.

Barcagiul spune că plaja și-a schimbat complet aspectul, însă localnicii continuă să vină aici în zilele călduroase de vară. „La începutul sezonului am curățat toată zona de iarbă și, într-adevăr, apa este limpede și foarte bună pentru înot, dar nimeni nu poate contesta faptul că secetele din ultimii ani au fost atât de puternice încât au schimbat complet aspectul Dunării și al plajei de la Bela Stena”, spune Ilija.

„Când mă uit la imaginile Dunării din România sau Ungaria, aici nu suntem nici pe departe în situația de acolo”

Pe de altă parte, Ilija Stanković spune că zona Dunării în care își desfășoară zilnic activitatea nu seamănă cu imaginile pe care le-a văzut în România și Ungaria.

„Când mă uit la imaginile Dunării din România sau Ungaria, aici nu suntem nici pe departe în situația de acolo. Noi transportăm în continuare localnici în mod normal, iar transportul funcționează. Desigur, există locuri unde cursul este deviat, precum și zone în care nici eu nu pot ajunge normal cu barca din cauza ierbii care s-a acumulat, dar sperăm cu toții că situația se va îmbunătăți”, afirmă barcagiul sârb.

La aproximativ cinci kilometri distanță, există o zonă unde pot fi văzute bancuri de nisip care pot deveni periculoase. „Acolo se poate vedea cât de mult a scăzut cu adevărat nivelul apei, dar aici situația este încă sub control”, concluzionează Ilija Stanković.

Anterior, Dubravka Đedović Handanović, ministrul energiei din Serbia, a subliniat necesitatea implicării tuturor celor din sectorul energetic pentru menținerea siguranței alimentării cu energie în situația de urgență provocată de nivelul scăzut al Dunării. Potrivit acesteia, debitele de la Porțile de Fier sunt menținute în coordonare cu partea română, deși pe 10 august ajunseseră la un nivel minim istoric de 1.450 de metri cubi pe secundă.

Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi

În România, patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre, pentru a forma două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

De asemenea, luni, 3 august, militarii au detonat stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Joi dimineață, 13 august, Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 de la Cernavodă, după ce, la sfârșitul lunii iulie, a fost oprită Unitatea 1. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Amintim că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august 2026 din cauza scăderii extreme a debitului Dunării.

Citește și: Seceta extremă scoate la suprafață epave ascunse de zeci de ani în Dunăre. Au reapărut nave de război din 1944 și o barjă scufundată în 1937

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
GSP.RO
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Financiarul.ro
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Schimbări radicale la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din 2027
ObservatorNews.ro
Schimbări radicale la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din 2027
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
Mediafax.ro
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
UPDATE: A doua alertă! Cinci drone au fost reperate lângă Tulcea! A fost emis un mesaj RO-Alert după ce una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc
KanalD.ro
UPDATE: A doua alertă! Cinci drone au fost reperate lângă Tulcea! A fost emis un mesaj RO-Alert după ce una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc

Politic

Parteneri
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
Fanatik.ro
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online