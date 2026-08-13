Dunărea s-a retras, iar localnicii spun că nu au mai văzut așa ceva

Locuitorii din Belgrad și din împrejurimi, care vin de ani să se scalde în Dunăre, în zona plajei Bela Stena, spun că situația este fără precedent în ultimele decenii.

„Soția mea și cu mine locuim aici de zece ani. Avem o casă care inițial a fost planificată ca locuință de vacanță, iar apoi am decis să ne mutăm aici și să locuim. Într-adevăr, nu ne amintim să fi fost vreodată un nivel atât de scăzut al apei. Noi venim aici să înotăm încă din martie, imediat ce se încălzește, iar de la an la an apa este tot mai puțin adâncă și se retrage tot mai mult”, a mărturisit un localnic.

„Așa ceva nu a mai fost în ultimii 30 de ani, dar acum, din păcate, avem probleme peste tot în lume și sperăm să depășim aceste probleme legate de nivelul apei și secetă”, a continuat bărbatul.

Potrivit localnicilor, este aproape imposibil ca bărcile mici să ajungă până în cealaltă parte a fluviului, deoarece apa s-a retras atât de mult încât ambarcațiunile ajung să rămână blocate în vegetație.

Locul unde era zona pentru înotători a devenit începutul plajei

Ilija Stanković este barcagiu și locuiește în cartierul Višnjica de 40 de ani.

El transportă zilnic turiști și localnici către Bela Stena. Bărbatul spune că diferențele dintre nivelul Dunării de azi și cel de acum câțiva ani sunt vizibile. „În fiecare zi transport localnici până la insulă și diferența se vede. Vara trecută puteam să las barca și pe celălalt mal, iar acum nu mai este posibil sau, dacă încerci, cu siguranță vei rămâne blocat în iarbă”, povestește Ilija.

Spune însă că situația din această zonă nu se compară cu ceea ce poate fi văzut în România sau Ungaria.

Potrivit lui Stanković, zona care în trecut era rezervată înotătorilor este acum doar începutul plajei. „Oamenii de vârsta mea își amintesc cum era situația înainte. Acum apa s-a retras considerabil. În zona în care începea odinioară plaja, oamenii se plimbă liber, iar apa mică se vede aproape până la mijlocul Dunării, unde înainte era o zonă doar pentru înotătorii experimentați”, spune Ilija.

Barcagiul spune că plaja și-a schimbat complet aspectul, însă localnicii continuă să vină aici în zilele călduroase de vară. „La începutul sezonului am curățat toată zona de iarbă și, într-adevăr, apa este limpede și foarte bună pentru înot, dar nimeni nu poate contesta faptul că secetele din ultimii ani au fost atât de puternice încât au schimbat complet aspectul Dunării și al plajei de la Bela Stena”, spune Ilija.

„Când mă uit la imaginile Dunării din România sau Ungaria, aici nu suntem nici pe departe în situația de acolo”

Pe de altă parte, Ilija Stanković spune că zona Dunării în care își desfășoară zilnic activitatea nu seamănă cu imaginile pe care le-a văzut în România și Ungaria.

„Când mă uit la imaginile Dunării din România sau Ungaria, aici nu suntem nici pe departe în situația de acolo. Noi transportăm în continuare localnici în mod normal, iar transportul funcționează. Desigur, există locuri unde cursul este deviat, precum și zone în care nici eu nu pot ajunge normal cu barca din cauza ierbii care s-a acumulat, dar sperăm cu toții că situația se va îmbunătăți”, afirmă barcagiul sârb.

La aproximativ cinci kilometri distanță, există o zonă unde pot fi văzute bancuri de nisip care pot deveni periculoase. „Acolo se poate vedea cât de mult a scăzut cu adevărat nivelul apei, dar aici situația este încă sub control”, concluzionează Ilija Stanković.

Anterior, Dubravka Đedović Handanović, ministrul energiei din Serbia, a subliniat necesitatea implicării tuturor celor din sectorul energetic pentru menținerea siguranței alimentării cu energie în situația de urgență provocată de nivelul scăzut al Dunării. Potrivit acesteia, debitele de la Porțile de Fier sunt menținute în coordonare cu partea română, deși pe 10 august ajunseseră la un nivel minim istoric de 1.450 de metri cubi pe secundă.

Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi

În România, patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre, pentru a forma două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

De asemenea, luni, 3 august, militarii au detonat stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Joi dimineață, 13 august, Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 de la Cernavodă, după ce, la sfârșitul lunii iulie, a fost oprită Unitatea 1. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Amintim că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august 2026 din cauza scăderii extreme a debitului Dunării.

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