Oamenii pot fi auziți cum strigă privind șopârla care se cațără pe rafturi și se întinde apoi lângă un aparat de gheață.

Narumpa Tangsin a înregistrat videoclipul, acum viral, pe telefonul său în Nakhon Pathom, un oraș aflat chiar lângă Bangkok.

VIDEO: Giant Lizard climbing up Thailand's 7-eleven supermarket shelves as it raids the store for food pic.twitter.com/di2yQeYrqq