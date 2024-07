„Unul dintre cei şase morţi se află la originea incidentului, folosind cianură”, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă adjunctul comandantului Poliţiei din Bangkok, însărcinat cu ancheta, Noppasil Poonsawas.

„Suntem convinşi că una dintre cele şase persoane găsite moarte a comis această crimă”, a anunţat el.

Mobilul crimei are legătură cu datorii în valoare de mai multe milioane de bahţi (1 milion de bahţi = 25.000 de euro), potrivit acestui oficial, relatează News.ro.

Corpurile fără viaţă ale celor şase persoane de origine vietnameză – trei bărbaţi şi trei femei -, cu vârste cuprinse între 37 şi 56 de ani, au fost descoperite, marţi, într-un apartament la Grand Hyatt Erawan Bangkok, în centrul turistic al capitalei.

People leave the Grand Hyatt Erawan hotel, where 6 people were reportedly confirmed dead after an incident, in Bangkok, Thailand. The cause of the deaths remains unclear. #GettyNewsVideo 🎥 @laurendecicca 👉 https://t.co/99s3NhyfZo pic.twitter.com/mA7gh37Msi