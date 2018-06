Inés Zorreguieta s-a spânzurat, miercuri, în locuința ei din cartierul Almagro, Buenos Aires. Tânăra de 33 de ani suferea de depresie de mai mulți ani.

În 2012, sora reginei Maxima a Olandei a fost internată într-o clinică psihiatrică. Ea ar fi suferit de anorexie şi paranoia.

Se pare însă că Inés Zorreguieta a manifestat un interes întunecat față de moarte mult mai devreme. Inés terminase psihologia, iar pentru diploma ei în domeniu, realizase în 2010, în cadrul Universității Belgrano, o teză care a avut ca subiect sinuciderea.

Mai exact, Inés a analizat un subiect macabru în teza numită “Gender differences and their relation to suicide and related behaviors”. Ea a cercetat ce anume împinge femeile să se sinucidă. Într-un paragraf din document, ea explica de ce femeile tind să fie mai puțin pricepute în a se sinucide decât bărbații.

De asemenea, sora reginei a studiat metodele de sinucidere folosite de bărbați și femei, spunând că spânzurarea este metoda comună folosită de ambele sexe.

Ea a explicat că femeile “au ales metode mai puțin violente din cauza preocupărilor legate de aspectul fizic – cum vor arăta când au murit”.

Inés Zorreguieta era cea mai mică dintre cei șapte copii ai lui Jorge Zorreguieta și María del Carmen Cerruti. De asemenea, ea era nașa Prințesei Ariane, fata de 11 ani a Reginei Olandei.

