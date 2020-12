„După o carieră profesională de peste 25 de ani, mi s-a propus intrarea în politică, intrarea în Guvern. În data de 11 decembrie 2014, dată la care eu nu știam nici măcar membrii guvernului, nici ce partide sunt la putere, eram complet dezinteresat de politică. Câteva zile mai târziu, la doar două zile de la preluarea mandatului, a apărut o ordonanță de urgență 94, prin care se instituia posibilitatea de renunțare la titlul de doctor”,

a explcat Sorin Cîmpeanu într-o emisiune la Digi24.

Acesta regretă, cu jumătate de glas, acel moment. Dar nu e sigur.

„A fost poate o eroare din partea mea că nu am înțeles la timp, însă am introdus un articol prin care această renunțare se făcea printr-o metodologie aprobată printr-un ordin de ministru, ordin de ministru pe care nu l-am mai dat niciodată și nimeni nu a renunțat la titlul de doctor”, a precizat acesta.

Ministrul a spus că până la urmă acea ordonanță nu a mai fost adoptată.

„La vremea respectivă, mi s-a părut a fi o cale de ieșire dintr-un impas, despre care am luat cunoștintă doar cu două zile mai devreme. Atunci așa mi s-a părut-că poate fi o cale. Ulterior, am analizat în profunzime lucrurile, de asta e bine să nu iei decizii pe moment, să te pripești, să analizeze întreg contextul. Am introdus acel articol, iar metodologia de renunțare pe care aș fi putut să o promovez în orice zi a mandatului meu 2014-2015 nu a mai apărut niciodată, iar ulterior a dispărut cu totul”, a mai spus Cîmpeanu.

Cîmpeanu: Voi avea zero toleranță față de plagiat

Întrebat ce părere are despre cei care plagiază, ministrul Educației a spus că va avea toleranță zero.

„În mod evident, așa cum am spus pe parcursul audierilor, toleranță zero față de cazurile dovedite și probate de plagiat. Eu sunt cel care am propus public, care am inițiat ideea unui registru national integrat al diplomelor de studii, care să cuprindă toate diplomele de bacalaureat, licență, master, doctorat (…) în așa fel încât să putem elimina această suspiciune care planează asupra sistemului de educație din România”, a declarat ministrul.

Ce spune despre atacul lui Dacian Cioloș

Despre atacul de miercuri al lui Dacian Cioloș prin care critica numirea lui în Guvern, Sorin Cîmpeanu a spus că nu o înțelege, sugerând că și Cioloș e un traseist.

„Nu știu de ce se pune problema din partea cuiva care a fost la începutul anilor 90 la PUNR, apoi a fost într-un guvern liberal minoritar – PNL, apoi a fost susținut comisar european excepțional de către PDL, apoi s-a întors într-un guvern tehnocrat cu susținere PSD pentru a fonda partidul PLUS. E păcat să spunem că cineva nu poate să conducă bine mașina pentru că nu știe să gătească, că nu știe să gătească e una, iar faptul că e șofer bun sau mai puțin bun e cu totul altceva”, a spus Cîmpeanu.

