„S-au primit 6,5 milioane de teste. 1: Cerințele de performanță și de reglementare au fost elaborate de Agenția Națională a Medicamentului. 2: Licitația a fost organizată de Oficiul Național de Achiziții Centralizate. 3: Contractele au fost semnate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar recepția a fost făcută conform contractului semnat. 4: Inspectoratele școlare județene au primit ceea ce s-a achiziționat, adică două tipuri de teste până acum. Unele ambalate la cutii de câte 25, altele ambalate la cutii de câte 50. O cutie conține 5 categorii de componente și un pliant de instrucțiuni, precum și un certificat de conformitate. Deci afirmația cum că nu sunt conforme este falsă. Astfel de afirmații trebuie taxate, inclusiv penal, pentru că achiziția făcută la nivel guvernamental s-a făcut cu cerința deținerii certificatului de conformitate”, a spus ministrul educației.

Oficialul guvernamentul a recunoscut, totuși, că testele nu au venit ambalate individual, dar a precizat că în multe școli problema a fost deja rezolvată. Ministrul a mai spus că au existat discuții pe acest subiect inclusiv cu șeful DSU, Raed Arafat.

„Există deja Inspectorate Școlare Județene care au rezolvat problema, ambalând individual aceste teste. Vă mai spun că am discutat la IGSU, iar doctorul Raed Arafat ne-a confirmat că așa se livrează testele în toată lumea, când este vorba de cantități mari, și în Germania, și în alte state europene. (…) Există această problemă (testele nu sunt ambalate individual, n.r.) și, v-am spus, sunt inspectorate județene care au achiziționat și pungi sterile (…), inclusiv mănuși de unică folosință pentru manevrarea acestor teste. De asemenea, fiecare test va fi însoțit de o copie a instrucțiunii și o copie a certificatului de conformitate. Mai mult decât atât, apreciez foarte mult demersul colegilor din inspectorate care au distribuit deja clipuri, materiale suport video, pentru a facilita înțelegerea simplității administrării acestor teste. Împreună cu ministrul sănătății, doctorul Rafila, am stabilit și am agreat că vom filma și la nivelul Ministerului Sănătății un astfel de material de suport video și-l vom distribui în toate școlile din România, pentru a ajunge la elevi, profesori și părinți”, a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.

Acesta a dat asigurări părinților pentru siguranța utilizării acestor teste rapide de salivă.

„Categoric, da, în plus și cu certificatul de conformitate, ca să nu mai auzim astfel de informații false, că nu sunt conforme. Ele sunt conforme. Instituțiile statului, în următoarea ordine: Agenția Națională a Medicamentului, Oficiul Național de Achiziții Centralizate, IGSU și-au asumat această conformitate. În Monitorul Oficial, Ministerul Sănătății a publicat instrucțiunile de utilizare ale acestor teste, în momentul în care a cunoscut tipul acestor teste, inclusiv faptul că nu sunt livrate individual”, a adăugat oficialul de la Educație.

Precizările ministrului educației vin după ce senatorul USR Ștefan Pălărie l-a acuzat pe Sorin Cîmpeanu că a organizat defectuos distribuirea testelor rapide de salivă în școli. Senatorul a anunțat, vineri seară, că mai multe unități de învățământ au primit doar cutiile cu teste, fără instrucțiuni de utilizare și prospect.

„Astăzi seara la ora 18.30 au sosit în școli testele de salivă mult promise. În niște cutii mari de carton în care se găsesc 50 de bețișoare într-o pungă, 50 de căpăcele într-o pungă, 50 de flacoane într-o pungă, 50 de pliculețe cu substanță într-o pungă. Fără instrucțiuni, fără prospect. Noaptea minții!!!! Ordinul este ca joi toți copiii din școală să primească câte un test de salivă aplicat. Profesorii trebuie să găsească soluții ca din seturi de batjocură de 50 de căpăcele și alte ingrediente să asambleze kituri unitare complete”, a scris Ștefan Pălărie, pe pagina sa de Facebook, atașând mai multe fotografii cu testele de salivă ajunse în școli.

Primele teste de depistare COVID-19 pe bază de salivă, din lotul de 6,5 milioane de bucăţi, au ajuns joi, 25 noiembrie, în țară, iar vineri trebuia finalizată distribuția lor, anunțase anterior ministrul educației, Sorin Cîmpeanu. Potrivit acestuia, distribuţia în unităţile de învăţământ urma să fie asigurată de inspectoratele şcolare judeţene.

Utilizarea testelor de salivă în școli este programată să înceapă joi, 2 decembrie, după minivacanța de Ziua Națională a României.

