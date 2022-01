„Toți banii alocați pentru burse vor fi cheltuiți pentru burse. Dacă va fi cazul, pe baza rezultatelor pe care le vom avea după primul semestru, exclusiv semestrul I din clasa a V-a și semestrul I din clasa a IX-a, pentru că toți ceilalți se bazează pe rezultatul din anul școlar anterior, dacă va fi cazul, vom revedea criteriile în așa fel încât tot bugetul obținut cu greu pentru bursele elevilor să fie cheltuit pentru bursele elevilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi, potrivit Antena3.

Ministrul educației a mai spus că bursele de merit ale elevilor au un cuantum cu 400 de milioane mai mult față de anul trecut.

„La rectificare, am luptat și am obținut pentru bursele elevilor încă 105 milioane. Execuția pe anul 2021 pe burse elevi de la bugetul de stat a fost de 645 de milioane de lei. Peste acești bani, am luptat și am obținut o suplimentare de aproape 400 de milioane de lei. Peste acești bani, care sunt cu 400 de milioane mai mult decât anul trecut, sunt cei 226 de milioane pentru bursa profesională și bursa bani de liceu”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.

Ministerul educației a decis printr-un ordin creșterea mediei de la care se pot acorda burse de merit, după ce anterior, prin hotărâre de guvern, a fost crescut și cuantumul acestora. Astfel, pot lua bursă de merit doar elevii care au media peste 9,50, nu 8,50 cum era anterior. Asociațiile de elevi l-au acuzat pe ministrul Cîmpeanu că a lăsat fără burse 730.000 de elevi.

Potrivit ordinului Ministerului Educației publicat deja în Monitorul Oficial, există patru tipuri de burse:

– 500 de lei – bursă de performanță – pentru elevii olimpici;

– 200 de lei – bursa de merit – pentru elevii cu medii peste 9,50 sau au fost pe podium la etapele județene ale olimpiadelor;

– 150 de lei – bursa de studiu – elevii cu media peste 7,50 și care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie cel mult egal cu salariul minim net pe economie

– 200 de lei – bursa socială – se acordă la cerere, în funcție de situația financiară a familiei.



Noile criterii ar urma să fie în vigoare din semestrul al doilea. Sorin Cîmpeanu preciza miercuri că 347.000 de elevi au avut medii mai mari de 9,50 în anul şcolar 2020-2021.

Citeşte şi:

Cum se văd politicienii români în filmul parodie „Don’t Look Up”? Vorbesc parlamentari PSD, PNL și USR

Kazahstan, un butoi cu pulbere care a explodat acum. Ce a alimentat furia cetățenilor

Noile restricții anti-COVID au fost aprobate de Guvern și intră în vigoare sâmbătă. Lista măsurilor

PARTENERI - GSP.RO Cele mai haioase memeuri apărute după „lupta” lui Djokovic cu vameşii din Australia

Playtech.ro Dr. Adrian Marinescu dezvăluie tratamentul corect pentru infecția cu Omicron. Ce este INTERZIS să faci dacă te-ai îmbolnăvit

Observatornews.ro Un șofer de TIR și copilașul iubitei lui au căzut în gol de la etaj, în Vâlcea. Vecinii descriu scene cumplite

HOROSCOP Horoscop 6 ianuarie 2022. Taurii trebuie să-și asculte intuiția, ca să nu devină victima propriilor concluzii eronate

Știrileprotv.ro 'Mi-am adus copilul pentru o viață mai bună și îl iau în coșciug'. Drama unei românce al cărei fiu în vârstă de 16 ani a fost înjunghiat la Londra

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai