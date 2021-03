„De la Ministerul Sănătății am primit doar un acord cu privire la posibilitatea de prezență fizică în cadrul simulărilor pentru examenele naționale, clasa a VIII-a și a XII-a, începând cu 22 martie, respectiv cu 29 martie”, a spus Sorin Cîmpeanu la B1TV.

Apoi a continuat: „Având în vedere urgența determinată de nevoia unei hotărâri cu privire la modul în care merg la școală clasele terminale în scenariul roșu, am înaintat această cerere direct către Comitetul Național pentru Situații de Urgență spre analiză”.

Într-o intervenție ulterioară la Digi24, Sorin Cîmpeanu a explicat că „am făcut solicitarea acum o săptămână, ultima solicitare scrisă și înregistrată către Ministerul Sănătății a fost făcută pe 1 martie. Astăzi suntem pe 5 martie, din păcate nu am primit un răspuns, drept pentru care am solicitat direct către CNSU, în mod oficial”.

Am așteptat un răspuns de la Ministerul Sănătății până astăzi, având în vedere că nu am primit un răspuns și că astăzi avem 3,05 în București (n.r. – rata de infectare), am considerat că în interesul elevilor suntem obligați să facem această solicitare către CNSU direct.

Sorin Cîmpeanu: