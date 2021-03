„Ministerul Educaţiei, având în vedere importanţa examenelor naţionale, Bacalaureat şi Evaluare Naţională, pentru viitorul oricărui tânăr şi pentru viitorul acestui stat, va face direct către CNSU o solicitare de modificare a scenariilor după care vor funcţiona şcolile”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3, conform Agerpres.

Astfel, ministrul educației va solicita ca „şcolile cuprinse în localităţile care sunt deja în scenariul roşu, conform evoluţiei ratei de infectare, să poată permite elevilor din clasele terminale să meargă cu prezenţă fizică în şcoli”.

„Este deja elaborată şi va fi transmisă CNSU. Ministerul transmite solicitare către CNSU. CNSU este îndreptăţit să ia o decizie asupra acestei solicitări”, a mai precizat ministrul Sorin Cîmpeanu.

El a afirmat că, în calitate de ministru al educaţiei, o să susţină principiul că „şcolile se închid ultimele şi se deschid primele”.

Bucureștiul a intrat astăzi, 5 martie, în scenariul roșu, după ce rata de infectare a ajuns la 3,05 mia de locuitori.

„Este vorba despre o rată de infectare, din păcate, peste 3 la mie, dar este 3,05. Dacă am lua în considerare la populaţia reală a Bucureştiului şi nu la cea cuprinsă în statistici probabil că am fi uşor sub 3. Asta este o consideraţie secundară”, a mai spus ministrul educației.

