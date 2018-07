Pe vremea când era o adolescentă, Wanda Nara ar fi avut o aventură de o vară cu Diego Maradona. Soția lui Mauro Icardi s-ar fi dat de gol chiar când s-a întâmplat, atunci când a apărut într-un videoclip purtând o pereche de boxeri ce îi aparțineau fostului fotbalist.

Pentru că întotdeauna adevărul iese la lumină, Mirtha Legrand, realizatoarea emisiunii tv argentiniene La noche de Mirtha', a dezvăluit recent că aventura celor doi a fost reală.

Mai mult, Legrand a povestit că i-au auzit pe Wanda și Maradona în timp ce întrețineau relații intime. „Eu luam prânzul de obicei la un hotel din Mar del Plata și când ieșeam într-o zi am dat peste ea. M-a întrebat de ce n-o invit la emisiunea mea, iar eu am întrebat-o dacă ea e cea care e combinată cu Maradona, pentru că am camera lângă a lor și nu m-au lăsat să dorm. Făceau sex toată noaptea, se auzea de parcă mutau mobila!”, a povestit realizatoarea tv.

Mauro Icardi şi Wanda Nara formează unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea fotbalului, iar atacantul celor de la Inter Milano a fost acuzat că „i-a furat' soţia lui Maxi Lopez, colegul fotbalistului de la Sampdoria şi cel mai bun prieten în perioada petrecută la Genova.

Este cunoscut faptul că Maradona a avut multe relații cu fete mai tinere decât el. Fostul jucător argentinian, în vârstă de 57 de ani, este în prezent cu Rocio Oliva, o tânăra de 28 de ani.

