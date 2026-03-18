Directiva apelor uzate și riscul dispariției medicamentelor, o „furtună” cu efecte dezastruoase

Cea mai mare îngrijorare actuală a industriei farmaceutice este Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, care introduce principiul „poluatorul plătește”. Dacă este aplicată în forma actuală, riscă să afecteze disponibilitatea unor tratamente accesibile. 

Aceasta obligă producătorii de medicamente și de cosmetice să suporte costurile pentru curățarea avansată a apelor reziduale din orașe (eliminarea micropoluanților). Deși industria farmaceutică susține că este responsabilă pentru doar 1% din acești poluanți, ea este pusă să suporte cea mai mare parte a poverii financiare.

„Riscăm să pierdem medicamentele acestea ieftine și foarte folosite: antibioticele, metforminul pentru diabet sau tratamente pentru sistemul nervos central”, avertizează Simona Cocoș.

Taxa pe apă care va scumpi pastilele: Simona Cocoș avertizează că românii pot rămâne fără medicamente ieftine

Scumpiri uriașe: antibioticele cu 220%, Metformin cu 900%

Impactul financiar estimat la nivel european este colosal, crescând de la 1,5 miliarde euro la peste 11 miliarde euro. Acest lucru va lovi direct în medicamentele generice, ale căror costuri de producție ar putea crește cu 50-60%.

În state precum Țările de Jos, estimările indică scumpiri de 220% pentru antibioticele critice și de până la 900% pentru tratamentele de primă linie în diabet. Directiva Europeană privind tratarea apelor uzate trebuie aplicată până în 2028.

Ministerul Sănătății a fost avertizat că medicamentele ieftine ar putea dispărea de pe rafturile farmaciilor 

În România, prețurile acestor medicamente sunt plafonate de Ministerul Sănătății la un nivel foarte mic.
Țara noastră aplică un mecanism de stabilire a prețurilor care menține medicamentele printre cele mai ieftine din UE. Dacă fabricile nu vor mai putea acoperi costurile suplimentare, vor fi forțate să oprească producția, lăsând pacienții fără alternative.

Simona Cocoș a explicat că a ridicat această problemă a Directivei apelor uzate în discuțiile cu autoritățile, dar răspunsul primit de la Ministerul Sănătății a fost unul de neputință, invocând faptul că decizia aparține Ministerului Mediului.

,,Noi am ridicat această problemă și la Ministerul Sănătății și răspunsul a fost: ‘Nu este la noi, este la Ministerul Mediului’. Dar impactul este în sănătate, pentru că dacă aceste medicamente dispar, pacienții nu mai au cu ce să se trateze. Deci, Ministerul Sănătății trebuie să fie implicat, chiar dacă Directiva este gestionată de Ministerul Mediului. Riscăm să pierdem medicamentele acestea ieftine și foarte folosite. Dacă prețurile rămân plafonate de Ministerul Sănătății, aceste medicamente vor deveni neprofitabile și vor dispărea de pe piață”,a  explicat managerul companiei farma.

În prezent, medicamentele generice acoperă tratamentul a peste 70% dintre pacienții români, însă reprezintă sub 20% din valoarea totală a pieței farmaceutice.

Soluția elvețiană și declararea sectorului farmaceutic „strategic”

Apelul Simonei Cocoș este „Să nu așteptăm 2028, să facem acum ceva”. În opinia sa, modelul elvețian, unde costul curățării apelor este acoperit printr-o taxă simbolică la factura de apă a întregii populații, ar putea fi pretabil, fiindcă ar salva astfel prețul medicamentelor esențiale, protejând pacienții și industria farmaceutică.

Tot pentru a salva medicamentele ieftine, industria cere ca producția de medicamente să fie declarată sector strategic. Acest lucru ar permite eliminarea taxelor sufocante (precum taxa Clawback pentru medicamentele ieftine) și ar asigura că românii vor găsi în continuare antibiotice sau tratamente de diabet la prețuri pe care și le pot permite.

Câteva spitale evită licitațiile corecte pentru biosimilare, afectând direct bugetele de sănătate

În afara riscurilor viitoare, managerul Zentiva a reclamat și practicile abuzive în achizițiile publice din România, care blochează accesul la medicamentele biosimilare (variantele accesibile ale produselor biologice).

 „Se întâmplă ca spitalele din România să publice licitație cu două linii, adică o linie cu o cantitate mai mare destinată medicamentului original și o linie cu o cantitate mai mică pentru medicamentele biosimilare. Acest lucru este ilegal și noi am semnalat acest lucru Ministerului Sănătății de mai multe ori.”

Deși ar trebui să liciteze doar substanța activă, câteva spitale creează licitații „cu două linii”, rezervând cantități mari pentru produsele originale scumpe. Potrivit, Simonei Cocoș, „pacienții nu sunt afectați, dar sunt afectate bugetele de spital. În loc să faci economie, plătești mai mult”.

Potrivit datelor, 1 din 4 medicamente administrate în spitale este un produs al companiei farma, care are o cotă de piață 24,4% la volum.

Liderul farma care lansează de 7 ori mai multe medicamente decât media industriei

În ciuda contextului economic, Zentiva își confirmă rolul de pilon al sănătății, investind masiv în diversificarea portofoliului. Analiza pieței din ultimii trei ani arată o performanță record: din cele 640 de produse noi lansate de 112 companii generice, 45 aparțin Zentiva.

„Practic, lansăm de șapte ori mai mult față de media industriei”, a explicat Cosmina Cosma, director de marketing la aceeași companie farmaceutică. 

Fabrica Zentiva. Foto: Arhiva personală

Aceasta a subliniat responsabilitatea uriașă de a fi numărul 1: „În momentul în care produci un medicament în 10 milioane de unități, este responsabilitatea ta să te asiguri că nu există întreruperi în aprovizionare, pentru că nu are cine să îți ia locul și să livreze un volum atât de mare”.

Producția locală: Anticoagulante „Made in România” pentru sute de mii de pacienți

Impactul industrial al companiei farmaceutice este global: aproximativ 75% – 78% din producția celor două fabrici din București merge către export, ajungând în 43 de țări, inclusiv în Germania și Franța. Totuși, mândria locală rămâne producția de tratamente moderne pentru români, susținută de investiții de peste 56 milioane de lei în 2024.

Un succes recent este fabricarea Rivaroxaban, un anticoagulant modern a cărui variantă originală era extrem de scumpă. „Suntem foarte mândri că este un tratament modern și se produce în România”, declară Simona Cocoș. Impactul este direct: prețul a scăzut de la câteva sute de lei la câteva zeci de lei, iar de la 1 aprilie 2026, medicamentul va fi compensat, devenind o soluție accesibilă pentru sute de mii de pacienți. Cel mai vândut medicament cu rețetă ( prescripție) din România este metamizol, cu 10,5 milioane de cutii în ultimele 12 luni (2025), fabricat de această companie farmaceutică.

Românii au cumpărat medicamente de 7,5 miliarde de euro în 2025, dar consumul a scăzut. În SUA, prețurile pentru medicamentele generice ar putea crește din cauza blocajului din Strîmtoarea Ormuz, în condițiile în care aproape 50% dintre ele provin din India.


5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai pleacă Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan | Se pregătesc Gina Pistol și Smiley de încă un copil?
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! E oficial! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Unica.ro
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! E oficial! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
gsp
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
GSP.RO
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Avantaje.ro
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri
Tvmania.ro
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri

Alte știri

Doi români își așteaptă pedepsele după ce au bătut până la sânge mai mulți oameni în apropiere de o gară din Austria
Știri România 20:24
Doi români își așteaptă pedepsele după ce au bătut până la sânge mai mulți oameni în apropiere de o gară din Austria
Aerul din București e plin de particule generatoare de cancer și de boli grave. Garda de Mediu dă amenzi cu nemiluita: „Materialul antiderapant şi şantierele amplifică fenomenul”
Știri România 20:13
Aerul din București e plin de particule generatoare de cancer și de boli grave. Garda de Mediu dă amenzi cu nemiluita: „Materialul antiderapant şi şantierele amplifică fenomenul”
Parteneri
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
Adevarul.ro
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Elle.ro
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai pleacă Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan | Se pregătesc Gina Pistol și Smiley de încă un copil?
Stiri Mondene 19:18
5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai pleacă Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan | Se pregătesc Gina Pistol și Smiley de încă un copil?
Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Stiri Mondene 17:45
Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
ANIMAȚIE. Tragedie cu 5 victime, după ce remorcherul Astana s-a răsturnat. Una dintre ele urma să facă nunta
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Tragedie cu 5 victime, după ce remorcherul Astana s-a răsturnat. Una dintre ele urma să facă nunta
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Libertateapentrufemei.ro
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Parteneri
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
GSP.ro
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Parteneri
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax.ro
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Wowbiz.ro
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani
KanalD.ro
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani

Politic

Sorin Grindeanu spune că PSD iese de la guvernare dacă amendamentul pentru cei vulnerabili nu trece: „Nu cedăm şantajului”
Politică 19:19
Sorin Grindeanu spune că PSD iese de la guvernare dacă amendamentul pentru cei vulnerabili nu trece: „Nu cedăm şantajului”
Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Politică 17:06
Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete