Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”

„Bună dimineața! Se pare că astăzi m-am învinețit puțin mai mult în jurul ochilor, dar este un moment absolut normal în evoluția acestei proceduri. Se poate rezolva, până una-alta, cu un anticearcăn. Oricum, totul e bine!”, a spus Alina Pușcaș, în mediul virtual.

„După cum știți, cei care mă urmăriți, de vreo doi ani îmi fac constant acest tratament pentru textura pielii, pentru tonus, fermitate, pentru petele provocate de expunerea la soare. După cum vedeți, nu prea mai am, ceea ce înseamnă că își face foarte bine efectul. (…) Mi-e un pic groază, pentru că doare, chiar dacă se folosește cremă anestezică”, a mai spus Alina Pușcaș.

După ce și-a început cariera în serialul „Narcisa sălbatică” și a jucat în diverse producții ale Ruxandrei Ion, șatena a devenit una dintre prezențele constante de la show-ul transformărilor, alături de Pepe. În paralel, viața ei este plină: este mamă a trei copii, s-a întors pe băncile facultății pentru un master la UNArte și are propriul brand de haine.

În ultimii ani, producătorii de la Asia Express, Power Couple și Survivor și-au manifestat interesul pentru Alina, văzând-o ca pe o prezență capabilă să aducă audiență și să arate latura ei mai personală, dincolo de ecran. Vedeta a analizat cu atenție cele trei oferte, însă nu a semnat cu niciunul dintre proiecte până acum.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Alina Pușcaș, la sfârșitul anului trecut.

