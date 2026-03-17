Peștele se împute de la cap. Așa spune poporul român. În contextul lumii în care trăim, în schimbare accelerată și tot mai periculoasă, tot de la cap ar trebui să se curețe. Adică de la vârful statului român, de la nivel de președinte al României și prim-ministru al guvernului. România merită și cu certitudine poate avea un președinte mai bun decât Nicușor Dan și un prim-ministru mai bun decât Ilie Bolojan. 

Adică, România merită un președinte care:

1. Să arate mai mult respect poporului român, comunicând mai cinstit și mai bine despre ce a găsit la conducerea statului român (de exemplu despre dezastrul anulării alegerilor, în 6.12.2024), despre marile provocări ale țării în lumea tot mai periculoasă în care trăim, despre deciziile sale majore (mai ales în domeniul apărării și siguranței naționale, al politicii externe și poziționarea față de marile decizii de politici publice ale guvernului).

Principalul său sfătuitor, Marius Lazurca, a recunoscut public (parcă ușor jenat) acum patru zile că pentru Nicușor Dan comunicarea cu poporul român “NU este o prioritate la acest moment.” Acest reflex de a nu comunica nu este tipic unui lider democrat, ci unuia cu tendințe autoritariste, la fel ca și predecesorul său, Klaus Iohannis (autorul unei moșteniri dezastruoase din punct de vedere al adâncirii clivajelor din societate și ascensiunii extremismului). 

Astfel de lideri au impresia (împreună cu sfătuitorii lor) că sunt mai deștepți decât sunt în realitate, că știu ei mai bine decât ceilalți, că au lucrurile sub control. Asta până vine un Călin Georgescu (susținut de anumite structuri de putere și influență oculte, interne și externe) și le răstoarnă iluziile (cum s-a întâmplat pe 24.11.2024).

2. Să acționeze ca un apărător al poporului român în relația cu partidele parlamentare care au tendința de a-l jefui fără rușine, iar nu ca un complice al acelora; din cauza prăbușirii incredibile a popularității sale în doar câteva luni și a vulnerabilității de a fi demis de popor prin referendum în cazul în care o majoritate parlamentară l-ar suspenda, Nicușor Dan face tot felul de negocieri și compromisuri compromițătoare (vorba regretatului Corneliu Coposu) cu liderii partidelor parlamentare.

3. Să nu facă în numele României angajamente majore neexplicate public și neasumate împreună cu majoritatea parlamentară. De exemplu, joi 12.03.2026, Nicușor Dan a semnat, aparent de capul lui, cu președintele Ucrainei un parteneriat strategic, în cadrul căruia a anunțat că ar fi promis trimiterea de gaz românesc, care va fi exploatat din Marea Neagră, spre depozitare în Ucraina.

O astfel de decizie, neexplicată, amintește mai degrabă de trimiterea de către România a tezaurului în Rusia în timpul primului război mondial. Mai exact, Ucraina este o țară, pe care este corect să o ajutăm ca să reziste în fața agresiunii nelegitime din partea Federației Ruse, dar care este în război, deci nu este deloc o țară mai sigură ca România. De ce să fie trimis gazul românesc acolo?! Pentru că guvernele României nu au fost (și nici cel actual nu este) în stare să construiască mai multe capacități de stocare pe teritoriul nostru? Sau asta s-a dat la schimb Ucrainei pentru tehnologii de construcție de drone pe teritoriul României? Dar s-au explorat și epuizat mai întâi resursele românești de creativitate și inventivitate pentru producția de drone românești? Sau pentru care alt motiv serios s-a decis așa la Cotroceni?

România merită și un prim-ministru care:

1. Să priceapă economie. Adică să nu facă declarații publice catastrofale despre iminenta incapacitate de plată a țării, prin care lovește la temelia încrederii în România. Să nu pună la pământ consumul, prin astfel de declarații și valuri succesive de creșteri de impozite și taxe care au îngrozit românii la un nivel fără precedent și i-au determinat să amâne multe cheltuieli neesențiale. 

2. Să arate minim de solidaritate cu poporul care suferă (în majoritatea lui) din cauza măsurilor de austeritate și echilibrare a deficitului bugetului statului, după cheltuielile publice fără număr făcute de PSD+PNL în anii 2022-2024. Adică să nu facă un guvern cu cel mai mare număr de vicepremieri din istoria democrației românești – 5 (cinci) – și să dea exemplu de măsuri de reducere a aparatului administrației publice centrale din subordinea / coordonarea sa. Dacă e nevoie, să își asume acte normative (precum ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern etc) chiar fără a fi semnate de PSD, așa cum a făcut cu HG-urile 890 și 891 din 23.10.2025, de organizare a alegerilor locale parțiale la București. Pe acele HG-uri le-a semnat chiar fără a fi fost contrasemnate de PSD (Ministerul Justiției și SGG), pentru că avea interes personal politic direct – să-l ajute pe tovarășul lui la conducerea PNL, Ciprian Ciucu, să ajungă primar general al Bucureștiului.

3. Să aibă respect pentru lege. Adică să nu trimită proiectul de buget în Parlament cu 5 (cinci) luni peste termenul legal. Se poate înțelege o întârziere de 1-2 luni, dar greșește grav prim-ministrul incapabil să pună la dispoziția parlamentului bugetul de stat, spre a fi aprobat înainte de 1 ianuarie al anului în care acel buget trebuie să se aplice. Astfel întreține în mediul de afaceri sentimentul de nesiguranță, de neîncredere, de teamă că ar putea fi ascunse anumite probleme cu deficitul sau ar putea fi clocite alte creșteri de taxe impozite / contribuții (directe sau indirecte, prin diverse șmecherii). 

Cel mai important, România ar avea nevoie de un președinte și un prim-ministru care să nu fie pe blat cu extremiștii, cu liderii așa-zisei opoziții parlamentare, pe care o hrănesc cu alocări de fonduri uriașe de la bugetul de stat. Cu acești bani primiți de la actuala (și fosta) putere, acești extremiști au plătit și plătesc sume generoase către mass-media (tradițională și online) și astfel au ajuns în jur de 40% scor în sondajele de opinie (evident și pe fondul proastei guvernări PSD+PNL din ultimii ani, la care s-au adăugat de la finalul lui 2024 și USR+UDMR). 

La ultimele alegeri parlamentare din 1.12.2024, actuala coaliție majoritară a beneficiat din plin de această diversiune: adică noi să-i votăm pe ei, așa-zișii pro-europeni, indiferent câți bani publici au risipit și cât de irațional au crescut datoria publică a României (pentru care în acest an țara plătește deja dobânzi uriașe de 12 miliarde de Euro), ca nu cumva să vină la putere extremiștii, așa-zișii pro-ruși, urlătorii lipsiți de orice soluții la problemele concrete ale românilor.  

Există în societatea civilă zeci de oameni capabili să asume conducerea unor noi proiecte politice, care să zdruncine la următoarele alegeri din 2028-2029-2030 actuala conducere politică eșuată a României. Să sperăm că acest potențial se va împlini și nu vom rămâne tot la stadiul de țară cu potențial extraordinar, dar prea puțin valorificat…  

Știrea zilei în showbizul românesc! Celebrul român despre care se știe că este însurat a fost fotografiat de mână cu o prezentatoare TV cunoscută și extrem de frumoasă. Cum au fost fotografiați împreună
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră

Vremea se schimbă spre finalul săptămânii în mai multe zone din țară. Prognoza meteo ANM în perioada 17 martie – 12 aprilie 2026
Cum riscă Autoritatea pentru Reformă Feroviară să piardă o dispută la Curtea de Arbitraj. Bâlbâielile unui director care au viciat un contract de aproape două miliarde de lei
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
„De o lună, el e mental coach-ul lui Bîrligea”. Atacantul FCSB, prioritate maximă înainte de Turcia – România. Ce crede Mutu. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Ce spune Daniel Pavel despre un nou sezon „Desafio: Aventura”: „Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut”
Poza pe care Adela Popescu i-a trimis-o lui Radu Vâlcan în Thailanda, în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii 2026: „Este cumplit”
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Au fost recalculate impozitele pentru unii români. Două variante pentru cei care le-au plătit în trecut
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris” I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cel mai mare scandal între Steaua și Dinamo. Blatul despre care puțini români știu
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare