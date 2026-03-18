„Te rog, oprește-te!”

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Totul a fost filmat: patru dintre ei au maltratat minute în șir un tânăr de aceeași vârstă, iar unul l-a strâns de gât până la pierderea cunoștinței – o tentativă de omor, conform rechizitoriului procuraturii.

În momentul în care videoclipul a început să ruleze în tribunalul din Viena, rândurile spectatorilor din sala de judecată au început să se rărească. Scenele sunt greu de privit: plin de sânge, tânărul de 18 ani zace ghemuit la pământ și imploră repetat: „Îmi pare rău. Te rog, oprește-te!”.

Strâns de gât până la pierderea cunoștinței

Din nou, principalul acuzat, în vârstă de 16 ani, îi aplică o lovitură cu cotul în față și îl lovește cu piciorul în cap. Imediat după aceea, al doilea acuzat, mai tânăr, îl strânge pe victimă cu cotul de gât atât de mult timp, până când aceasta își pierde cunoștința. L-au lăsat pe băiat zăcând în parcul Vogelweidpark din districtul 15, fiind în stare extrem de gravă.

Acesta a fost doar vârful unei serii incredibile de violențe gratuite din vara trecută. „Din punct de vedere juridic, parcurgem întreaga primă parte a Codului Penal – adică de la vătămare corporală simplă până la tentativă de omor”, a declarat procurorul care îi acuză pe cei nouă tineri.

Justiție tulburătoare pe cont propriu

Trei dintre victime au fost bătute în cadrul așa-numitului fenomen de „vânătoare de pedofili” deoarece, potrivit procurorului, acesta era un „trend” actual pe rețelele sociale. Rechizitoriul numără, în total, peste 10 victime alese complet la întâmplare, pe care tinerii cu vârste între 14 și 18 ani le-au maltratat în diverse formule de grup.

S-au lăudat pe internet

Motivele te lasă fără cuvinte: „În ochii lor, există grupuri sociale care merită disprețuite”. În zona Gării de Vest din Viena, aceștia căutau dependenți de droguri și persoane fără adăpost pentru a-și descărca agresiunea asupra lor.

Acuzații, de diverse naționalități, au imortalizat aceste violențe cu telefoanele mobile. „S-au lăudat cu videoclipurile pe rețelele sociale”, a declarat procurorul. „Sunt convinsă că seria de violențe s-a încheiat doar pentru că am reușit să arestăm patru dintre suspecți. Aceștia se află, în prezent, în arest preventiv.

Avocata apărării: „Nu este un om rău”

Apărarea primului acuzat – un tânăr care nu are nici studii finalizate, nici o profesie – pune comportamentul violent pe seama vârstei fragede a agresorului: „Nu vorbim aici despre un om rău. Vorbim despre un adolescent care a luat multe decizii complet greșite”.

Ce pedepse a pronunțat instanța

Încă din prima zi de proces au fost pronunțate sentințe pentru șase dintre participanții la atacuri: acestea variază de la 18 luni cu suspendare parțială (din care 6 luni de închisoare cu executare) până la pedepse ușoare de 8 luni cu suspendare totală.

Totuși, după pronunțarea verdictului, niciunul dintre aceștia nu a mai fost trimis în spatele gratiilor – ei și-au ispășit deja partea obligatorie a pedepsei în timpul arestului preventiv. O fată de 15 ani, care a acționat ca „momeală” în cadrul așa-numitei „vânători de pedofili”, a fost condamnată la cinci luni de închisoare cu suspendare.

În ceea ce îi privește pe cei trei complici principali — doi români și un sirian — procesul a fost amânat pentru data de 2 aprilie. În cazul sirianului de 15 ani, care și-a strâns victima de gât până la pierderea cunoștinței, acuzația este de tentativă de omor.

Medicul legist Christian Reiter a stabilit în cadrul audierii că fiecare lovitură aplicată în față sau în cap a reprezentat, în sine, un pericol de moarte. În parcul Vogelweidpark, și primul acuzat, în vârstă de 16 ani, a lovit repetat cu picioarele. Din acest motiv, este acuzat de vătămare corporală gravă cu intenție.

