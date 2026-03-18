„Te rog, oprește-te!”

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Totul a fost filmat: patru dintre ei au maltratat minute în șir un tânăr de aceeași vârstă, iar unul l-a strâns de gât până la pierderea cunoștinței – o tentativă de omor, conform rechizitoriului procuraturii.

În momentul în care videoclipul a început să ruleze în tribunalul din Viena, rândurile spectatorilor din sala de judecată au început să se rărească. Scenele sunt greu de privit: plin de sânge, tânărul de 18 ani zace ghemuit la pământ și imploră repetat: „Îmi pare rău. Te rog, oprește-te!”.

Strâns de gât până la pierderea cunoștinței

Din nou, principalul acuzat, în vârstă de 16 ani, îi aplică o lovitură cu cotul în față și îl lovește cu piciorul în cap. Imediat după aceea, al doilea acuzat, mai tânăr, îl strânge pe victimă cu cotul de gât atât de mult timp, până când aceasta își pierde cunoștința. L-au lăsat pe băiat zăcând în parcul Vogelweidpark din districtul 15, fiind în stare extrem de gravă.

Acesta a fost doar vârful unei serii incredibile de violențe gratuite din vara trecută. „Din punct de vedere juridic, parcurgem întreaga primă parte a Codului Penal – adică de la vătămare corporală simplă până la tentativă de omor”, a declarat procurorul care îi acuză pe cei nouă tineri.

Justiție tulburătoare pe cont propriu

Trei dintre victime au fost bătute în cadrul așa-numitului fenomen de „vânătoare de pedofili” deoarece, potrivit procurorului, acesta era un „trend” actual pe rețelele sociale. Rechizitoriul numără, în total, peste 10 victime alese complet la întâmplare, pe care tinerii cu vârste între 14 și 18 ani le-au maltratat în diverse formule de grup.

S-au lăudat pe internet

Motivele te lasă fără cuvinte: „În ochii lor, există grupuri sociale care merită disprețuite”. În zona Gării de Vest din Viena, aceștia căutau dependenți de droguri și persoane fără adăpost pentru a-și descărca agresiunea asupra lor.

Acuzații, de diverse naționalități, au imortalizat aceste violențe cu telefoanele mobile. „S-au lăudat cu videoclipurile pe rețelele sociale”, a declarat procurorul. „Sunt convinsă că seria de violențe s-a încheiat doar pentru că am reușit să arestăm patru dintre suspecți. Aceștia se află, în prezent, în arest preventiv.

Avocata apărării: „Nu este un om rău”

Apărarea primului acuzat – un tânăr care nu are nici studii finalizate, nici o profesie – pune comportamentul violent pe seama vârstei fragede a agresorului: „Nu vorbim aici despre un om rău. Vorbim despre un adolescent care a luat multe decizii complet greșite”.

Ce pedepse a pronunțat instanța

Încă din prima zi de proces au fost pronunțate sentințe pentru șase dintre participanții la atacuri: acestea variază de la 18 luni cu suspendare parțială (din care 6 luni de închisoare cu executare) până la pedepse ușoare de 8 luni cu suspendare totală.

Totuși, după pronunțarea verdictului, niciunul dintre aceștia nu a mai fost trimis în spatele gratiilor – ei și-au ispășit deja partea obligatorie a pedepsei în timpul arestului preventiv. O fată de 15 ani, care a acționat ca „momeală” în cadrul așa-numitei „vânători de pedofili”, a fost condamnată la cinci luni de închisoare cu suspendare.

În ceea ce îi privește pe cei trei complici principali — doi români și un sirian — procesul a fost amânat pentru data de 2 aprilie. În cazul sirianului de 15 ani, care și-a strâns victima de gât până la pierderea cunoștinței, acuzația este de tentativă de omor.

Medicul legist Christian Reiter a stabilit în cadrul audierii că fiecare lovitură aplicată în față sau în cap a reprezentat, în sine, un pericol de moarte. În parcul Vogelweidpark, și primul acuzat, în vârstă de 16 ani, a lovit repetat cu picioarele. Din acest motiv, este acuzat de vătămare corporală gravă cu intenție.

5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai pleacă Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan | Se pregătesc Gina Pistol și Smiley de încă un copil?

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! E oficial! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Unica.ro
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! E oficial! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
gsp
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
GSP.RO
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Avantaje.ro
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri
Tvmania.ro
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri

Aerul din București e plin de particule generatoare de cancer și de boli grave. Garda de Mediu dă amenzi cu nemiluita: „Materialul antiderapant şi şantierele amplifică fenomenul”
Știri România 20:13
Aerul din București e plin de particule generatoare de cancer și de boli grave. Garda de Mediu dă amenzi cu nemiluita: „Materialul antiderapant şi şantierele amplifică fenomenul”
Scandal și blocaj la dezbaterea bugetului în Parlament. Amendamentul PSD pentru persoanele vulnerabile, respins de două ori. Grindeanu a convocat ședința coaliției joi
LiveText
Știri România 18:07
Scandal și blocaj la dezbaterea bugetului în Parlament. Amendamentul PSD pentru persoanele vulnerabile, respins de două ori. Grindeanu a convocat ședința coaliției joi
Parteneri
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
Adevarul.ro
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Elle.ro
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai pleacă Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan | Se pregătesc Gina Pistol și Smiley de încă un copil?
Stiri Mondene 19:18
5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai pleacă Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan | Se pregătesc Gina Pistol și Smiley de încă un copil?
Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Stiri Mondene 17:45
Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
ANIMAȚIE. Tragedie cu 5 victime, după ce remorcherul Astana s-a răsturnat. Una dintre ele urma să facă nunta
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Tragedie cu 5 victime, după ce remorcherul Astana s-a răsturnat. Una dintre ele urma să facă nunta
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Libertateapentrufemei.ro
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Parteneri
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
GSP.ro
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Parteneri
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax.ro
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Wowbiz.ro
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani
KanalD.ro
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani

Sorin Grindeanu spune că PSD iese de la guvernare dacă amendamentul pentru cei vulnerabili nu trece: „Nu cedăm şantajului”
Politică 19:19
Sorin Grindeanu spune că PSD iese de la guvernare dacă amendamentul pentru cei vulnerabili nu trece: „Nu cedăm şantajului”
Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Politică 17:06
Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete