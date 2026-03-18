Ce sunt sărbătorile cu cruce roșie în calendarul ortodox

În calendarul creștin ortodox există mai multe tipuri de sărbători, iar cele marcate cu cruce roșie sunt cele mai importante. Ele sunt numite praznice împărătești sau sărbători mari și au un loc central în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe.

Așadar, crucea roșie arată că acea zi este o sărbătoare de mare importanță religioasă. În mod tradițional, credincioșii sunt încurajați să participe la slujba de la biserică, să evite munca grea și să se concentreze pe rugăciune, familie și activități spirituale.

Diferența dintre sărbătorile cu cruce roșie și sărbătorile cu cruce neagră, din punct de vedere liturgic, este dată de bogăția și solemnitatea slujbelor. Astfel, sărbătorile pot fi:

Sărbători mari – praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților importanți. Acestea sunt trecute cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze, semn distinctiv pentru importanța slujbei

Sărbătorile sfinților cu priveghere și polileu – acestea sunt trecute fie cu crucea roșie, fie cu cruce neagră cu o singură paranteză;

Sărbătorile sfinților fără priveghere – sunt marcate în calendar cu o cruce simplă;



Sărbătorile sfinților mai puțin însemnați – sunt de două feluri: cu sau fără Doxologie Mare la Utrenie, iar în calendar sunt trecute cu cruce neagră.

Sărbători cu cruce roșie în 2026

Calendarul ortodox cuprinde atât sărbători cu cruce roșie la date fixe, cât și sărbători cu date mobile. Sărbătorile fixe sunt cele care se desfășoară la aceeași dată în fiecare an, cum ar fi Nașterea Domnului (Crăciunul), pe 25 decembrie, sau Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august.

Pe de altă parte, sărbătorile mobile, precum Paștele, Duminica Floriilor sau Pogorârea Duhului Sfânt, sunt calculate anual în funcție de data Paștelui, care este stabilită conform unui algoritm bazat pe calendarul iulian.

Sărbători cu cruce roșie în ianuarie 2026

1 J (†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou)



6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

7 M † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului



30 V †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei (Dezlegare la ulei și vin)

Sărbători cu cruce roșie în februarie 2026

2 L (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17

Sărbători cu cruce roșie în martie 2026

25 M (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)

Sărbători cu cruce roșie în aprilie 2026

12 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști);

13 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Axion Estin” de la M. Protaton – Athos; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul. In aceasta zi se savarsesc si Slujbele Sfintilor romani din 11 si 12 aprilie: †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului si mama sa Sf. Cuv. Filoteia de la Pasarea, si Sf. Mc. Sava de la Buzău

14 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida

17 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Siriaca” de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei (Harți)

23 J †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

Sărbători cu cruce roșie în mai 2026

21 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

31 D Duminica a VIII-a după Paști; (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

Sărbători cu cruce roșie în iunie 2026

1 L (†) Sf. Treime

Sărbători cu cruce roșie în iulie 2026

20 L †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

Sărbători cu cruce roșie în august 2026

6 J (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia)

15 S (†) Adormirea Maicii Domnului

29 S (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33

Sărbători cu cruce roșie în septembrie 2026

8 M (†) Nașterea Maicii Domnului

14 L (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon

Sărbători cu cruce roșie în octombrie 2026

1 J (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani

14 M †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie

26 L †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir

27 M †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor

Sărbători cu cruce roșie în noiembrie 2026

21 S (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)

30 L †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei

Sărbători cu cruce roșie în decembrie 2026

6 D †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)

25 V (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Harți)

Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); 25 V (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Harți) 26 S A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; †) Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana; Sf. Sfințit Mc. Eftimie, ep. Sardelor (Sâmbăta după Nașterea Domnului)

27 D A treia zi de Crăciun; † Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt.

Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, rudenia Domnului; Fuga în Egipt)

Zilele de post și posturi în 2026

Zilele de miercuri și vineri de peste an, în afară de cele cu dezlegare, care sunt însemnate cu hărți

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)

Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paști (23 februarie-11 aprilie)

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8-28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 august)

Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie-24 decembrie )

Când nu se fac nunți în 2026

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de carne (15-21 februarie)

În Postul Sfintelor Paști (22 februarie-12 aprilie)

În Săptămâna Luminată (13-19 aprilie)

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8-28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)

În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie-24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie )

Rugăciune către Maica Domnului pentru zilele de sărbătoare

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale.

Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta.

Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge.

Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (Sursă – doxologia.ro)

