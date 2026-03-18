Grindeanu vorbește de șantaj și amenință iar cu ieșirea de la guvernare

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook, în plin scandal.

În final, președintele PSD a transmis că social-democrații ies de la guvernare dacă amendamentele pentru cei vulnerabili nu trec: „Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”.

În replică, PNL a cerut PSD să aibă un „comportament politic rațional”, pentru că „România nu-și poate permite un joc politic cu bugetul național” și să nu blocheze legea bugetului. „Partidul Național Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliție din PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă. Înțelegem că există, în orice coaliție, divergențe de opinie și priorități diferite”, a transmis partidul condus de Ilie Bolojan.

Scandal și blocaj la dezbaterea bugetului în Parlament. Amendamentul PSD pentru persoanele vulnerabile, respins de două ori

Reprezentanţii PSD, PNL, USR și AUR s-au certat în comisiile de buget-finanţe din Parlament, unde se dezbate proiectul bugetului de stat pe 2026, după ce amendamentul PSD care cuprinde măsurile din pachetul social pentru cei vulnerabili a fost respins de două ori cu ajutorul AUR, care s-a abținut de la vot.

În acest context, şedinţa comisiilor a fost suspendată pentru negocieri între liderii partidelor, la cererea UDMR. În lipsa unui raport din partea comisiilor reunite de buget-finanţe, bugetul nu poate ajunge la votul final, care era programat joi, 19 martie.

