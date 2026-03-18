Balconul Julietei din Verona: un mit turistic

Aflat în fruntea listei, Balconul Julietei din Verona este descris drept o dezamăgire majoră. Deși mulți turiști îl asociază cu celebra piesă a lui Shakespeare, balconul nu exista înainte de anii 1930. Locul este acum sufocat de mulțimi care stau la coadă pentru fotografii, dar nu are nicio legătură istorică reală cu povestea lui Romeo și a Julietei.

Mona Lisa: o experiență sufocantă la Luvru

Muzeul Luvru din Paris atrage anual milioane de vizitatori, însă celebra pictură Mona Lisa a ajuns să fie considerată „o victimă a propriei popularități”. Cozile interminabile și aglomerația de telefoane ridicate pentru selfie-uri fac ca experiența să fie mai degrabă frustrantă decât memorabilă.

Plimbările cu gondola în Veneția: scumpe și aglomerate

Veneția, un oraș simbol al romantismului, este cunoscut pentru plimbările cu gondola. Totuși, acestea au devenit o atracție controversată. Locuitorii orașului au cerut măsuri pentru a limita turismul excesiv, iar prețul fix de 90 de euro pentru o plimbare de 30 de minute este considerat exorbitant. În plus, turiștii se plâng de aglomerația de bărci care strică atmosfera autentică.

Atracții din Marea Britanie și Irlanda, pe lista dezamăgirilor

Pe lista locurilor de evitat se află și Leicester Square din Londra, cunoscută pentru magazinele scumpe și infracționalitatea măruntă. În Irlanda, tradiția de a săruta Piatra Blarney a fost catalogată drept „foarte neigienică”, în timp ce Piatra John OGroats din Scoția a fost criticată pentru lipsa de valoare turistică, nefiind nici măcar cel mai nordic punct al Marii Britanii.

Alte locuri controversate: Laguna Albastră și Manneken Pis

Laguna Albastră din Islanda, deși spectaculoasă în fotografii, a fost descrisă drept „o supă umană” din cauza aglomerației. La Bruxelles, statuia Manneken Pis, reprezentând un băiețel care urinează, a fost considerată mai degrabă o curiozitate fără valoare artistică, asemănată cu un „pitic de grădină”.

Aceste locuri atrag în continuare milioane de turiști anual, dar mulți pleacă dezamăgiți, concluzionând că faima lor este exagerată.

Tot mai mulți oameni caută destinații europene mai liniștite și mai accesibile decât locațiile turistice aglomerate, iar experții în turism recomandă cinci locuri mai puțin cunoscute pentru vacanțele din 2026. Interesul pentru „bijuteriile ascunse” a crescut considerabil, Google Trends raportând o creștere cu 122,6% a căutărilor.

