Gina Pistol se pregătește de un al doilea copil cu Smiley? După ce primii ani de maternitate au lăsat-o fără pic de energie, Gina spunea că ideea unui al doilea copil părea, la un moment dat, misiune imposibilă. Între timp însă, prezentatoarea de la „MasterChef” România recunoaște că parcă ar avea din nou puterea să o ia de la capăt. Smiley, în schimb, mereu a visat la o casă plină, dar nu a pus niciodată presiune pe soția lui. Până atunci, micuța Josephine rămâne șefa familiei…dar cine știe, poate în curând va avea și un coleg de joacă!

De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan? Deși avea tradiția să zboare în Thailanda la finalul filmărilor pentru a petrece câteva zile cu Radu Vâlcan, gazda realityshow-ului „Insula iubirii”, Adela Popescu și-a anulat biletul cu câteva zile înainte de plecare. Motivul? Actrița a decis că e mai bine să rămână acasă, alături de cei trei copii. Decizia a fost luată împreună cu soțul ei, mai ales că situația din întreaga lume li se pare una destul de agitată. Așa că Adela a ales „liniștea” de acasă alături de cei trei băieți, iar Thailanda….rămâne pe lista de planuri pentru altă dată.

De mai bine de 30 de ani, Andreea Bănică are ochi doar pentru același bărbat! Și nu, nu e vreun mister, e chiar soțul ei, Lucian Mitrea. Artista și partenerul ei s-au cunoscut în adolescență, iar povestea lor continuă și astăzi. S-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, iar artista spune că el a fost mereu singurul bărbat din viața ei. Totuși, recunoaște, cu zâmbetul pe buze, că romantismul lui parcă s-a mai rătăcit pe drum în ultimii ani. Din fericire, amintirile cu pupici, îmbrățișări și momente frumoase sunt încă acolo…și țin relația în formă.

Separare după un deceniu de mariaj și trei copii! Andreea Popescu explică motivele divorțului de soțul ei! Vestea că ea și Rareș Cojoc au decis să meargă pe drumuri separate a suprins pe mulți, mai ales că păreau un cuplu foarte unit. O dată cu anunțul separării au apărut și zvonuri de infidelitate, de ambele tabere, însă Andreea le-a negat ferm. Fosta dansatoare spune că, de fapt, problemele nerezolvate și lipsa timpului petrecut împreună au erodat relația în timp. Decizia a fost luată de comun acord, iar respectul pentru familie rămâne intact.

Mihai Trăistariu dezvăluie durerea ascunsă din copilărie! Artistul a făcut mărturisiri cutremurătoare despre anii copilăriei, într-o apariție la emisiunea „Fresh by Unica”. Trăistariu a povestit că a crescut într-un mediu marcat de lipsuri și violență, iar unele amintiri îl urmăresc și astăzi. Chiar și după mai bine de 30 de ani de la moartea tatălui său, spune că încă îi revin în minte scenele în care acesta o agresa pe mama lui. Deși încearcă să pară puternic, Mihai Trăistariu recunoaște că acele episoade i-au lăsat răni adânci și traume care i-au influențat relația cu familia.

