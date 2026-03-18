China National Building Material Group (CNBM) a reușit să treacă fibra de carbon T1200 de la stadiul de laborator la producția industrială, asigurând o capacitate de 100 de tone pe an, relatează publicația spaniolă El Confidencial.

Această realizare vine după peste 20 de ani de cercetare intensivă. Fibra se remarcă printr-o rezistență la tracțiune de peste 8 gigapascali (GPa).

Pentru a demonstra performanțele materialului, cercetătorii au realizat un cablu compus din 120.000 de filamente, cu un diametru mai mic de 2 mm, care a reușit să remorcheze un autobuz cu 54 de pasageri.

Această fibră nu este doar foarte rezistentă, ci și ușoară, cântărind doar un sfert din greutatea oțelului. Aceasta o face ideală pentru utilizări în care reducerea greutății este esențială, fără a compromite siguranța.

„Producția în masă transformă acest material dintr-o curiozitate de laborator într-o resursă industrială accesibilă”, a declarat cercetătorul Chen Qiufeng.

Procesul de producție este complex și necesită un control termic extrem. Fibra trece printr-un proces de oxidare la temperaturi cuprinse între 200 și 300 °C, urmat de o carbonizare la aproximativ 2.000 °C, ceea ce îi conferă o structură internă deosebit de stabilă și rezistentă.

Competiția globală este intensificată de intrarea Chinei pe piața fibrelor de carbon de înaltă performanță, notează El Confidencial.

