China National Building Material Group (CNBM) a reușit să treacă fibra de carbon T1200 de la stadiul de laborator la producția industrială, asigurând o capacitate de 100 de tone pe an, relatează publicația spaniolă El Confidencial.

Această realizare vine după peste 20 de ani de cercetare intensivă. Fibra se remarcă printr-o rezistență la tracțiune de peste 8 gigapascali (GPa).

Pentru a demonstra performanțele materialului, cercetătorii au realizat un cablu compus din 120.000 de filamente, cu un diametru mai mic de 2 mm, care a reușit să remorcheze un autobuz cu 54 de pasageri.

Această fibră nu este doar foarte rezistentă, ci și ușoară, cântărind doar un sfert din greutatea oțelului. Aceasta o face ideală pentru utilizări în care reducerea greutății este esențială, fără a compromite siguranța.

„Producția în masă transformă acest material dintr-o curiozitate de laborator într-o resursă industrială accesibilă”, a declarat cercetătorul Chen Qiufeng.

Procesul de producție este complex și necesită un control termic extrem. Fibra trece printr-un proces de oxidare la temperaturi cuprinse între 200 și 300 °C, urmat de o carbonizare la aproximativ 2.000 °C, ceea ce îi conferă o structură internă deosebit de stabilă și rezistentă.

Competiția globală este intensificată de intrarea Chinei pe piața fibrelor de carbon de înaltă performanță, notează El Confidencial.

Cât costă un apartament în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și alte mari orașe din țară, în 2026
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Unica.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
gsp
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Avantaje.ro
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri
Tvmania.ro
Scandal și blocaj la dezbaterea bugetului în Parlament. Amendamentul PSD privind persoanele vulnerabile nu a trecut. PSD vorbește de șantaj
LiveText
ANPC a dat amenzi de 1,5 milioane de lei la benzinării, în plină explozie a prețurilor la carburanți
Știri România 18:06
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Adevarul.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Elle.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Stiri Mondene 17:45
Ce știa actorul britanic Luke Roberts despre România înainte să ajungă în țara noastră: „Am avut escortă de poliție”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
ObservatorNews.ro
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Libertateapentrufemei.ro
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Wowbiz.ro
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Redactia.ro
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani
KanalD.ro
Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Politică 17:06
Curtea de Apel a motivat de ce Dacian Dragoș, numit de Nicușor Dan la CCR, nu poate fi suspendat după ce avocata AUR l-a contestat | Document
Politică 16:25
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
