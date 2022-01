„Mucegaiul ăsta e ceva îngrozitor”, a fost mesajul lui Speak de pe Instagram, alături de care a postat o poză în care le arăta fanilor cum arată camera.

„Deși pare că suntem în izolare, nu suntem, suntem afară. Putem ieși pe o terasă, au și o piscină aici, dar nu poți să faci baie.(…) E bine pentru că putem ieși, pentru că în cameră nu se poate sta.

Eu de când am intrat aseară în cameră mi s-a înfundat nasul, mă doare gâtul, e un mucegai, ceva de nedescris. Am dormit cu mască toată noaptea.(…) Acest hotel este top trei hoteluri de izolare și am ales cea mai scumpă, cea mai frumoasă cameră”, a mai spus Speak pe Instagram, citat de Wowbiz.

