Spitalul Balș a contractat, fără licitație, pentru servicii de pompieri, o firmă neautorizată a unui fost angajat ISU!

Numele firmei Midan Fire SRL a fost dezvăluit după tragedia de la Matei Balș de site-ul Buletin de București, care a arătat că datele din portalul de achiziții publice SICAP indică faptul că firma are încheiate contracte cu institutul din noiembrie 2018, asigurând inițial servicii de deszăpezire.

În noiembrie 2019 se încheie primul contract, având drept obiect: „Servicii de prevenire și stingere a incendiilor în instituții publice”, în valoare de 44.000 de lei. Contractul a fost atribuit direct de Spitalul Balș când manager era Streinu-Cercel.

Adrian Streinu-Cercel, fost manager al Institutului Matei Balș | Foto: EPA

Raportându-ne la lista publicată de IGSU, actualizată până în ianuarie 2020 inclusiv, este clar că firma nu avea autorizație în noiembrie 2019, când a încheiat acest prim contract.

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor stipulează, la art. 3, alin. 5), că:



„înființarea, extinderea sau restrângerea activității, precum și desființarea unui serviciu de urgență voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului”.

Așadar, firma ar fi trebuit, încă de la înființare, să obțină autorizația ISU.



În 2020, serviciile ajung la suma de 242.000 de lei, contractul între institut și firmă fiind încheiat în februarie, tot prin atribuire directă.



Midan Fire Exit SRL nu are alte contracte în afară de cel cu Institutul Matei Balș.

Ce condiții trebuia să îndeplinească firma



Întrebat de Libertatea dacă Midan Fire Exit SRL are sau nu autorizație emisă de ISU, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov a răspuns că, potrivit documentelor făcute publice pe site-ul ISU, firma nu apare ca având autorizație, explicând că nu poate oferi mai multe informații telefonic, întrucât există o anchetă în derulare privind acest aspect. Ziarul a trimis și o cerere, în baza Legii 544/2001, către inspectorat pentru o confirmare oficială. Când vom avea răspunsul, îl vom publica.

Totuși, ne-a explicat purtătorul de cuvânt, autorizația ISU nu spune toată povestea: firma ar fi trebuit să primească aprobare pentru a interveni într-un anume loc – în acest caz, la Institutul Matei Balș.

Pe de o parte, trebuie autorizată firma pentru a presta servicii. Pe de altă parte, trebuie să primească un raion de intervenție – trebuie să știm exact pe ce platformă lucrează, nu poate interveni oriunde. Sunt doi pași succesivi pe care trebuie să-i facă.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt IGSU:

Daniel Vasile, purtător de cuvânt IGSU

Altfel spus, chiar dacă a câștigat contractul cu institutul, firma ar fi trebuit să aibă un aviz de la ISU special pentru a interveni la „Balș”.



Firma ar fi trebuit să aibă propriul dispecerat



Autorizația dată de inspectorat presupune îndeplinirea unui set de criterii, reglementate prin Ordinul 75/2019 emis de Ministerul Afacerilor Interne.



Conform anexei la acest ordin, orice serviciu privat de intervenție în caz de urgență trebuie să fie dotat cu:



un centru de comandă;

un compartiment pentru prevenire;

una sau mai multe formații de intervenție;

atelier propriu de întreținere și reparații;

dispecerat.

De asemenea, serviciul trebuie să dispună de baze de pregătire proprii sau să încheie protocoale cu serviciile care au astfel de baze de pregătire, dar și de mijloace de intervenție, precum autospecialele.



Midan, înființată de un fost angajat ISU



Conform informațiilor apărute în presă până acum și verificate de noi, firma Midan Fire Exit SRL a fost înființată la 3 august 2018, având sediul în orașul Pantelimon, județul Ilfov. Nu are declarate puncte de lucru, conform informațiilor publicate pe platforma termene.ro.



În 2019, firma apărea cu zero angajați, asociat unic fiind Ecaterina David. Pentru buletin.de, David a declarat că Midan Fire Exit SRL are, în permanență, doi pompieri de serviciu la „Balș”.

Libertatea a încercat să o contacteze în repetate rânduri pe patroana firmei, însă numerele indicate în SICAP nu fac apel.



Am reușit, în schimb, să discutăm cu soțul femeii, pe care l-am prins la telefon cu câteva zile înainte să primim informația referitoare la autorizație.



Fostul angajat ISU: „Anchete peste anchete”



Bărbatul, care a refuzat să ne spună cum se numește, ne-a declarat în schimb că, în trecut, a fost el însuși angajat al ISU. Spre deosebire de soția lui, care a declarat că erau doi pompieri de serviciu la institut, bărbatul ne-a spus că firma nu avea decât un om la „Balș” în noaptea incendiului.



Iată discuția:



Reporter: Aș vrea să discut cu doamna David, dacă se poate.

Bărbat: Spuneți, sunt într-o ședință. Ies acum dintr-un birou.

– Cine sunteți?

– Spuneți dumneavoastră, că nu este doamna David! Sunt eu!

– Și cu cine vorbesc?

– Soțul.

– Păi, puteți să-mi spuneți cum vă numiți?

– Haideți, doamnă, mă întrebați atâtea lucruri… Când suntem și epuizați, și terminați… Anchete peste anchete! Vreți să vă sun eu mai târziu?

– Nu. Câți angajați aveți?

– Cinci, deocamdată, și doi voluntari, se lucrează 12-24, un băiat a fost audiat astăzi (sâmbătă – n.r.), el a fost de tură și cam atât, ce să vă zic? În rest, totul e ok.

– De când sunt angajați cei cinci?

– De aproape un an.

– Cum v-ați gândit să înființați această firmă? Aveați experiență?

– Păi, eu zic că aveam, că am lucrat și la ISU. Am zis că… mna. Sunt plecat de acolo de mult, dar am zis că trebuie făcut ceva. Suntem și noi, credeți-ne, epuizați, și băieții sunt speriați, și noi. Anchete peste anchete. Ce informații să vă dau?

– Ați elaborat un plan de măsuri, ați făcut instructaje cu personalul de la „Balș”?

– Cu toată lumea, toți angajații „Balșului”. Și cadrul tehnic care e acolo.

– Câți oameni de la firma dv. erau la Balș în dimineața incendiului?

– Unul pe tură, care a fost audiat astăzi. Mă lăsați acum? Vă sun mai târziu, vă rog mult de tot, vă promit că vorbim mai târziu.

Bărbatul nu a mai răspuns ulterior apelurilor ziarului.



