„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel naţional – DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului. Sensul giratoriu nu are niciun rol, dar absolut niciunul. Şi pentru că în România orice problemă serioasă trebuie rezolvată printr-o soluţie complicată, s-a găsit şi aici una pe măsură: drumul a fost făcut în jurul stâlpului. Practic e un stâlp în jurul căruia s-a construit drumul şi sensul giratoriu”, a transmis redacţiei un cititor care a şi fotografiat stâlpul rămas în mijlocul şoselei, citează News.ro.

Sensul giratoriu este construit din dale din ciment, în jurul stâlpului, fiind semnalizat ca atare.

Jurnaliştii locali au confirmat informaţia, surse din Consiliul Judeţean Alba precizând că drumul comunal cu stâlp în mijlocul şi cu sens giratoriu nu a fost încă recepţionat, iar pentru nerespectarea autorizaţiei de construcţie se poate aplica o amendă al cărei cuantum porneşte de la 5.000 de lei.

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