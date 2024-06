Astfel, polițiștii vor putea deconta cheltuielile de asistență juridică pentru procese penale sau civile legate de atribuțiile lor de serviciu, inclusiv dacă sunt victime ale ultrajului. Decontarea acoperă doar onorariile avocaților, cu un plafon maxim echivalent cu salariul mediu brut.

„Decontarea cheltuielilor de asistență juridică efectuate de polițist reprezintă expresia sprijinului instituțional acordat polițistului care dobândește o anumită calitate procesuală într-un proces penal sau civil ce are ca obiect fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, sprijin ce are în vedere inclusiv prezumția de nevinovăție, în situațiile în care polițistul are calitatea de suspect/inculpat”, a transmis MAI.

De asemenea, cei care vor să ocupe funcții de execuție vacante în poliție prin concurs nu trebuie să aibă tatuaje sau elemente ornamentale pe față, gât sau alte părți ale capului.

„Sunt interzise tatuajele ori elementele ornamentale prezente pe corpul candidatului care reprezintă sau semnifică simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violență, ură sau discriminare ori care au conotații politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”, a precizat MAI.

Alte modificări

reglementarea modului în care se acordă gradele profesionale absolvenților Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în funcție de vechimea în MAI

introducerea măsurii de „atenționare” ca măsură administrativă preventivă.

stabilirea criteriilor pentru repartizarea absolvenților instituțiilor de învățământ ale MAI, inclusiv repartiția în funcție de rezultate și repartizarea din oficiu dacă nu își exprimă opțiunea

reevaluarea programului de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție: pentru cei care nu au absolvit un program de formare inițială, este organizat cu frecvență, iar pentru agenții de poliție cu studii superioare, cu frecvență redusă, în condiții stabilite de lege.

reducerea termenului de interdicție privind modificarea raporturilor de serviciu pentru agenții de poliție absolvenți ai programului de master profesional, de la 5 ani la 3 ani.

