„Când dai 70.000 de euro pe o maşină înseamnă că ai nişte probleme interioare nu simple” a comentat Cristian Tudor Popescu, știrea că Selly a făcut accident cu bolidul cumpărat cu 70.000 de euro. Comentariul gazetarului a atras rapid reacția antreprenorului care a construit primul metru de autostradă în Moldova.

„Un vlogger Shelly de 18 ani, pe care nu-l cunosc, a făcut păcatu să-și ia o mașină din banii lui.

1. Hai s-o luăm cu mate prima dată, ca să simplificăm problemele interioare: dacă a dat puștanul 70.000 euro înseamnă că doar din tva, în bugetul Statului, au intrat peste 11.176 euro, adică aproape 54.000 ron, (juma de miliard vechi) bani pe care Statul îi sparge după propria rațiune și poftă, prin munca lui Shelly. Deci Statul n-are probleme interioare, dar ăsta are” și-a început argumentația Ștefan Mandachi, într-o postare pe contul său de Facebook.

Mai mult, antreprenorul susține că tânărul a făcut o investiție în siguranță, care s-a dovedit utilă în accident.

„La 18 ani pe ce să-și spargă banii munciți cinstit? Pe ce vrea bicepsu lui, doar nu i-a furat. (Munciți cu mintea lui, cheltuiți cu mintea lui. Când i-a muncit nu avea probleme interioare? Doar când îi cheltuie?). Și în plus, o mașină sigură, cu airbaguri nu-i doar figură, ci și o necesitate, un scut, o armură în țara în care plutește moartea pe șosele. Drept dovadă, a făcut accident și a fost protejat. Deci a fost foarte inteligent cum a cheltuit. Sau ca să fie sănătos la minte trebuia să-și ia Logan pe gaz?”

Ștefan Mandachi îl consideră pe Selly „genial” pentru că a câștigat,la vârsta lui, sume uriașe de bani.

„Dacă puștiu a făcut profituri de 70k înseamnă că-i genial la vârsta lui. Eu chiar aș cere lecții la un antreprenor atât de deștept. Ăsta ar trebui să predea antreprenoriat. Puștiul e capitalist. Câți de vârsta lui din Europa sau din lume a reușit să facă banii lui? Mi-l imaginez pe Ceaușescu la fel de oripilat cum un copil burghez (vurghez ? ) cheltuie. Păi ăsta e mai tare ca 1000 profesori care predau educație antreprenorială în școli. În loc să-l dai exemplu tuturor, tu îi spui că are probleme cu capu?

Constructorul metrului de autostradă spune că și el a dat o sumă fabuloasă pe o mașină.

„ #șîeu am comis-o și am dat mai mult de 70k pe mașină. Recunosc că am probleme interioare, nu simpleee :))) (aici nu avem dubii) dar în niciun caz pt. că am CUMPĂRAT LEGAL cu factură o mașină în România, tranzacție care folosește tuturor. Asta ar trebui subliniat pe interior și pe exterior. Simplu?” și-a încheiat pledoaria Ștefan Mandachi.

