„Premierul Florin Cîţu este un pseudo-lider, nu este un lider, este un conducător foarte slab. E problema celor din PNL ce conducător îşi aleg, nu ne interesează pe noi, dar când vorbim de Guvernul României este clar că nu-i aparţin toate deciziile şi stă mai mult pe telefon să se consulte. Cu cine se consultă ar trebui să îl întrebaţi pe domnia sa, dar am observat că nu are autonomie, aşteaptă tot timpul indicaţii preţioase de la alţii şi este un lider foarte slab” a declarat Stelian Ion, luni, într-o intervenție la Digi24, potrivit Hotnews.

Fostul ministru al justiției a mai transmis că l-a văzut pre premierul Cîțu cum în anumite momente cheie dă telefoane şi aşteaptă „lumină” din altă parte.

„L-am văzut cum în momente-cheie se retrage, dă telefoane, şi aşteaptă lumină din altă parte. Momente-cheie când sunt puse pe ordinea de zi chestiuni fierbinţi cu PNDL – «Anghel Saligny», (…) au mai fost şi altele de-a lungul timpului. Timp de opt luni am stat alături şi, dacă la început am avut toată încrederea şi au fost momente în care a existat deschiderea aceasta, pe măsură ce am văzut că nu-şi respectă angajamentele şi nu respectă promisiunile pe care le dă faţă de USR-PLUS, mi-a fost tot mai clar că nu e un partener cu care se poate continua”, a mai subliniat fostul ministru al justiției.

Stelian Ion a fost demis, miercuri seara, de premierul Florin Cîțu.

„Am luat o decizie necesară. Acum câteva minute am trimis președintelui României cererea de revocare din funcția de ministru al justiției a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta în Guvernul României miniștri care să se opună modernizării României”, spunea Florin Cîțu în scurta declarație de presă susținută miercuri seara la Palatul Victoria.

DNA respinge solicitarea CSM de a revoca procurorul din dosarul „Colectiv”

Cîțu, comparat cu „maimuța cu grenada în mână în silozul nuclear”

Ludovic Orban explică de ce nu a votat: „Nu puteam fi de acord să votez o procedură care nu are bază constituțională”

