STENOGRAME. În pandemia COVID a apărut jobul de mituitor în contractele cu statul 

SIAT Consulting Service este o firmă care primea măști aduse din străinătate și le vindea instituțiilor publice. Firma l-a angajat pe Daniel Neacșu, zis „Dan Cioară”, arată documente de la arhiva Tribunalului București, consultate de ziar.

Acesta se ocupa, „de mituirea funcționarilor publici implicați, sumele de bani fiindu-i furnizate de către Ilie Emilian Ionuț și Silvestru Sorin”, scriu procurorii DNA într-un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu un funcționar public, unul dintre cei mituiţi de Daniel Neacșu. Iar Neacșu este cel care a denunțat totul la DNA.

Practic, Daniel Neacșu ocupa o poziție de mituitor în organigrama importului de măști de protecție. SIAT nu e singura companie care a apelat la Neacșu. Dar cine sunt firmele, personajele și ce făceau ele?

Trei nume

SIAT Consulting Service și Top Equity Invest sunt două dintre firmele care, imediat după debutul pandemiei de COVID, s-au reprofilat rapid, de la servicii de consultanță la importul de măști.

Cele două firme sunt implicate acum într-un dosar în care DNA cercetează aducerea a 4 milioane de măști de praf din China și deblocarea lor din port, prin mituirea vameșilor. O parte a acestui dosar a ajuns și în arhiva Tribunalului București, după ce unul dintre funcționarii publici mituiţi a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

Recomandări Discursul lui Hellvig de la Cluj: pot încăpea patriotismul și globalismul în același coș?

Numele celor implicați în labirintul şpăgilor sunt multe, însă povestea are trei personaje principale: un denunțător, cunoscut atât în lumea mondenă, cât și în cea interlopă, un afacerist, care a visat să devină parlamentar, și un al treilea, care spera să joace într-o ligă superioară a afacerilor. În această ordine, cei trei actori din ancheta DNA sunt:

● Daniel Neacșu, 48 ani, zis „Dan Cioară”, din Bucureşti. Despre el, presa a scris, de-a lungul timpului, că e „un recuperator care înmuia oasele îndatoraţilor la Clanul Sportivilor” (Cațavencii) și că a mituit șefi din poliție (anchete speciale.ro). „A fost angajatul SIAT Consulting Service o perioadă de aproximativ trei luni, având un contract de muncă încheiat în acest sens”, a precizat la DNA Ionuț Ilie, patronul firmei.

● Emilian Ionuț Ilie, 41 ani, din Caracal, stabilit în Bucureşti. Fost inspector la Primăria Sectorului 6, el a fondat în 2013 firma SIAT Consulting Service, unde deţine 50% din acţiuni. Apoi a devenit secretar general adjunct al Partidului România Unită, iar în 2016 a candidat la Camera Deputaților şi pentru Consiliul Local din Sectorul 6. Dar a rămas doar patron de firmă, iar în timpul pandemiei de COVID, s-a specializat în importul de măști.

Recomandări Rusia ar putea testa „arma Apocalipsei”, noua torpilă nucleară „Poseidon”, în Marea Neagră, mai aproape de țările NATO, scrie The Times

● Sorin Silvestru, 40 ani, din Medgidia. E un mic afacerist, de profesie economist. Administrator la două firme, Vector Virtual Consulting și Top Equity Invest, Silvestru a intrat în afacerea cu măști la propunerea lui Ionuț Ilie, care avea nevoie de lichidități pentru a aduce marfa din China. Ilie avea nevoie și de o firmă paravan și l-a folosit pe Silvestru, care avea ambiții de a avansa în afaceri.

În dosarul de la DNA, Daniel Neacșu are calitatea de denunțător. Ilie și Silvestru erau puși sub acuzare de procurorul Sorin Melnic în vara acestui an, când acordul de recunoaștere a vinovăției a ajuns în instanță.

DNA a refuzat să comunice public, la solicitarea Libertatea, în ce stadiu se află cercetarea celor doi afaceriști care mituiau, printr-un terț, vameșii din portul Constanța, pentru a introduce în România măști fake.

Nuțu Cămătaru: „Băiat cu tupeu, se afiliază, după cum bate vântul”

Procurorii au intrat pe fir în martie anul trecut, când Daniel Neacșu, zis „Dan Cioară”, a făcut un denunț la DNA, în care descria cum a fost angajat în jobul de mituitor.

Unul dintre afaceriştii implicaţi, Sorin Silvestru, le-a mărturisit ulterior procurorilor ce l-a făcut să-l aibă încredere în abilităţile lui Neacșu.

Silvestru declara că, la începutul anului trecut, când containerul cu măști era blocat în Portul Constanța, Ionuț Ilie i l-a prezentat pe Daniel Neacșu, spunându-i că „acesta este persoana care urmează să ne ajute”. Întâlnirea a avut loc seara, la o pizzerie din Parcul Carol din București.

Nuțu Cămătaru oferă referințe despre Daniel Neacșu chiar în cartea autobiografică

„Mi-a fost prezentat sub numele de Dan Cioară, acesta fiind un apropiat al numitului Nuțu Cămătaru, și mi-a spus despre el că are relații în funcții importante la Curtea de Conturi, iar prin intermediul acestor relații, se pot debloca mărfurile din vamă”, spune Silvestru.

Referințe publice despre cel angajat ca mituitor oferă însuși Nuțu Cămătaru, în cartea biografică scrisă de Codin Maticiuc: „Dan Cioară e un băiat cu tupeu care se afiliază mereu diverselor grupări infracționale, după cum bate vântul”.

O întâlnire pe Dorobanți

Daniel Neacșu zis „Dan Cioară”

Ionuț Ilie a apelat la serviciile lui Daniel Neacșu cu doar câteva zile înainte de întâlnirea din pizzerie. Mituitorul a declarat la DNA că Ilie l-a sunat într-un weekend şi l-a chemat la o cafenea din zona Dorobanți, unde i-a spus că, împreună cu asociatul său, Sorin Silvestru, a comandat din China 4 milioane de măști. Acestea erau deja plătite. Dar primul container a fost blocat de autorități în Portul Constanța, pentru că măștile nu erau conforme. „Mi-a spus că vrea să mă angajeze pentru a colabora și lucra împreună”, spune Neacşu.

Emilian Ionuț Ilie

El a mai scris în denunţ că Ilie i-a cerut să găsească o soluție, asigurându-l că el și Sorin Silvestru sunt dispuși să plătească „3.000 de euro, 5.000 de euro sau oricât e nevoie, pentru a debloca marfa”.

Pe 5 ianuarie 2021, Neacșu a fost împuternicit de Silvestru Sorin „în tot ceea ce înseamnă reprezentarea Top Equity Invest în relația cu autoritățile vamale”.

6.000 euro pentru a le face cunoștință

Sorin Silvestru a declarat la DNA că a intrat cu afacerea cu măşti în septembrie 2020, atunci când l-a cunoscut pe Ionuț Ilie, prin intermediul unui prieten comun, Alin Bucur. S-au întâlnit tot la o cafenea din zona Dorobanți, iar Ilie i-a spus că a câștigat cu SIAT Consulting Service mai multe contracte de achiziție publică pentru furnizarea de măști şi că are nevoie de finanțare pentru a aduce marfa din China, el având banii blocați în combinezoane și mănuși de protecție.

Mai târziu, după ce Daniel Neacșu a devenit denunţător, Silvestru i-a recunoscut acestuia că-i plătise mii de euro lui Alin, ca să-i facă cunoștință cu Ilie. Discuţia dintre cei doi a fost înregistrată și e probă la dosar:

NEACȘU: Tu cum l-ai cunoscut pe Ilie?

SILVESTRU: Prin intermediul lui Alin.

NEACȘU: Corect! Și care Alin a cerut și el 5-6.000 de euro că ți-a făcut cunoștință. Mi se pare de căcat asta. Am dreptate?

SILVESTRU: Așa e.

(…)

NEACȘU: Noi discuția care am avut-o, de comision, banii pe care mi i-ai dat mie – 2.000 de euro, 4.000 de euro și mi-ai spus „Dane, ăștia-s comisionul tău pentru tine. Tu descurcă-te și adu-mi containere”. Greșesc eu cu ceva? Am dreptate?

SILVESTRU: Nu. Așa este. Da.

Şpaga vameşului: 10 dolari la fiecare cutie cu măști

Containerele de care vorbeşte Neacşu au intrat în România, în perioada ianuarie – februarie 2021, cu 1.700.000 de măști – la primul transport şi cu 1.600.000 de măști plus 100.000 de măști FFP2 – la al doilea transport. În acte, firma care importa produsele din China era Top Equity Invest, administrată de Sorin Silvestru.

Dar destinatarul real al mărfurilor era SIAT Consulting Service. În ianuarie 2021 primul container a rămas blocat în Portul Constanța, pentru că pe cutii era semnul COVID. Asta, deşi măştile dinăuntru aveau rol de protecţie doar împotriva prafului și a polenului din aer.

În fața blocajului de la vamă, Ilie l-a activat imediat pe mituitor

Daniel Neacşu a declarat la DNA că, în acea zi, l-a sunat pe comisarul vamal al firmei de transport. Acesta i-a comunicat că „vameșul Dan” cere mită „câte 10 dolari pentru fiecare cutie cu măști din container. Erau 880 sau 820 de cutii”, îşi aminteşte Neacșu. El i-a transmis informaţia lui Ilie, iar a doua zi, cei doi au mers împreună în Portul Constanța.

Băgau banii în congelator

Mituitorul spune că acolo, el și Ilie au negociat cu „vameșul Dan” până au ajuns la șpaga de 5 dolari/cutie, angajatul statului anunţându-i că „mai jos de această sumă nu se poate discuta”.

Apoi, povestește Neacșu, Ilie a mers la mașina lui și a scos din geantă două plicuri. „Mi le-a dat, mi-a zis că sunt 10.000 de lei în fiecare și mi-a cerut să-i duc plicurile vameșului Dan”, declară mituitorul. „Când i le-am dus, m-a întrebat ce sumă e acolo, i-am zis că 20.000 de lei, iar vameșul mi-a spus să deschid ușa de la frigiderul care se afla acolo și să pun cele două plicuri cu bani, în congelator. Am făcut ce mi-a zis”, spune Neacșu.

Vameşul a anunţat că „s-a rezolvat cu controlul”, iar containerul a fost trimis cu TIR-ul la Biroul Vamal de Frontieră Otopeni.

De aici, a ajuns rapid în depozitul firmei lui Ilie, după ce Neacşu a mituit cu 2.400 de lei un angajat de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov. Acesta a emis „în orb” o adresă în care preciza că acele măşti nu erau echipamente individuale de protecție, „nefiind astfel necesare alte verificări”. Asta, deși ele urmau să fie vândute ca măști medicinale.

Circuitul mitei, prin copii şi prieteni

La DNA, Daniel Neacşu a mai declarat că „vameșul Dan” l-a luat deoparte și i-a dat numărul de telefon al fiicei lui, care locuia în București, sfătuindu-l ca, pentru al doilea transport de măşti ce urma să ajungă în port, să meargă la ea și să-i dea aceeași sumă. E vorba de 20.000 de lei, iar fiica lui să-i confirme primirea banilor, printr-un mesaj.

Dar când a ajuns al doilea container, spune Neacșu, vameșul s-a răzgândit și a cerut șpaga-standard: 10 dolari/cutia de măști.

„Am dat aproximativ 100.000 de lei, cu titlul de mită, pentru eliberarea celor două containere de mărfuri: 7.000 de lei lui Ilie și 95.000 de lei lui Neacșu”, recunoaște Sorin Silvestru, la DNA.

Neacşu a primit banii din care trebuia să dea şpagă în contul unui prieten, căruia i-a spus că e vorba de un împrumut, iar el are „niște datorii la Fisc și dacă îmi intră în cont vreo sumă de bani, îmi e poprită”.

Afacerea părea că merge ca unsă. Dar Ilie și Silvestru îşi fac griji, după ce află că vameșii au fost arestaţi într-un alt caz, unul cu parfumuri turcești, şi își fac planuri, în caz că vor fi prinși. Ce nu știau ei? Erau înregistrați.

Continuarea, pe Libertatea

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un rus mutat în România a fost șocat de Capitală, nu se aștepta: "Trebuie să spun despre București"

Playtech.ro Secretele Regelui Charles, dezvăluite după încoronare. Are cele mai bizare CERINȚE legate de DORMITOR

Viva.ro Sarah, fiica Anamariei Prodan, mesaj controversat pentru Reghe, după ce a bătut-o pe mama ei! A stârnit multe reacții

Observatornews.ro "Am ieşit la poartă, ţipau!". Patru tinere au zburat cu mașina nou-nouță peste un giratoriu din Brăila. Au rupt un gard și au ajuns în curtea unei case

Știrileprotv.ro Prima țară care anunță că susține anexarea ilegală a regiunilor ucrainene de către Putin

FANATIK.RO Sora unui cântăreț român, în stare gravă la spital. E în comă indusă, iar medicii sunt rezervaţi

Orangesport.ro Apar informaţii dramatice: o decepţie în dragoste şi o sumă uriaşă datorată pentru Florin Zalomir, campionul român găsit decedat în casa din Otopeni!

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2022. Leii pot ajunge la concluzii mai cumsecade legate de anumite asocieri, parteneriate, colaborări de tot felul

PUBLICITATE Molteni&C deschide primul flagship store în România