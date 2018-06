EXCLUSIV/ Stimulentele pentru nou-născuți aduc noi locuitori în București. Tot mai multe mămici vor să ia cei 2.500 de lei

A trecut un an de când Primăria Capitalei acordă stimulente financiare în valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-născuți. În urma acestei decizii, a crescut numărul populației din București. Libertatea are cifrele care dovedesc că, în ultimul an, numărul total al bucureștenilor a crescut cu 7.516 persoane. Una dintre explicații ar putea fi și aceste beneficii financiare de care se bucură locuitorii Capitalei.